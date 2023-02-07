"Газпром" створює власну військову компанію

"Газпром нефть" створює власну приватну військову компанію. В РФ продовжується конкуренція політичних гравців, які створюють приватні армії за прикладом ПВК "Вагнер".

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

Відповідне розпорядження підписав керівник уряду РФ Михайло Мішустін.

"Документ встановлює, що засновниками організації буде ПАТ "Газпром нефть" з розміром долі у статутному капіталі "організації" 70% та "приватна охоронна організація "Стаф-центр" з часткою 30%", - уточнюється в повідомленні.

При створенні "організації" уряд РФ посилається на закон "про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де зазначено, що підприємствам галузі "може бути надано право на заснування приватної охоронної організації". Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної "організації" не може бути меншим ніж 50%.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.