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Окупанти вкотре обстріляли з гранатометів і мінометів прикордоння Сумщини

Зафіксовано 28 влучань.

Окупанти вкотре обстріляли з гранатометів і мінометів прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні вдень російська армія обстріляла прикордоння Сумської області із гранатометів та мінометів.

Про це Оперативне повідомляє у Telegram командування "Північ".

Згідно з повідомленням, з 13:15 до 13:20 надійшла інформація про 21 влучання, ймовірно зі станкового автоматичного гранатомета, в районі населеного пункта Нововасилівка.

З 13:40 до 14:30 повідомили про сім влучань, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункта Вовківка.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

 

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська обстріли три громади Сумської області.

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