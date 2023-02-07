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Федеральний уряд Німеччини дозволив промисловості експортувати в Україну 187 танків Leopard 1, - Business Insider

При цьому фінансування ремонту транспортних засобів ще не забезпечено. Остаточно це питання має бути вирішено лише в найближчі кілька тижнів. Крім того, наразі очікується, що перші транспортні засоби будуть поставлені не раніше середини цього року. 

Федеральний уряд Німеччини дозволив промисловості експортувати в Україну 187 танків Leopard 1, - Business Insider
Leopard 1
Фото: Wikipedia

Федеральний уряд дав зелене світло на експорт 187 Leopard 1 від груп Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). 88 Leopard 1 походять від Rheinmetall, 99 від FFG, пише Business Insider. За інформацією видання, офіційні цифри мають бути оголошені у вівторок.

У порівнянні з 14 танками Leopard 2, які канцлер Олаф Шольц оголосив для України майже два тижні тому, 187, безумовно, набагато старшого типу Leopard 1, здається дуже великою цифрою. Але при найближчому розгляді ліцензія на експорт має менше значення для подальшого перебігу війни в Україні: як стало відомо Business Insider з урядових кіл, фінансування ремонту транспортних засобів ще не забезпечено. Остаточно це має бути прояснено лише в найближчі кілька тижнів.

Крім того, наразі очікується, що перші транспортні засоби будуть поставлені не раніше середини цього року. Скільки їх, поки невідомо, кажуть інсайдери, це також залежить від фінансування. Також неясно, чи всі 187 Leopard 1 зрештою будуть боєздатними, чи багато машин доведеться використовувати як склади запасних частин.

Танки «Леопард-1», як і «Леопард-2», все одно прийдуть занадто пізно для військового захисту від весняного наступу російських військових, якого очікують багато експертів. Федеральний уряд надто довго вагався з поставкою бойових танків – і таким чином мало допоміг Україні з точки зору політичної стратегії.

Високопоставлені федеральні урядовці припускають, що від ходу наступу залежить, чи буде Владімір Путін змушений вирішувати конфлікт з Україною дипломатичним шляхом. З цієї причини попередня поставка важкого озброєння мала на меті озброїти Україну для весняного наступу з кінця лютого.

Всередині уряду також потихеньку зазначають, що військово-стратегічне значення поставки танків полягає не стільки в самих машинах. Швидше, перехід на західні танки йде рука об руку зі зміною боєприпасів.

Наприклад, танки «Леопард» використовують калібр стандарту НАТО 105 мм, що означає набагато краще забезпечення України боєприпасами, оскільки вона не може сама виготовляти боєприпаси для своїх старих радянських танків. У довгостроковій перспективі це може підвищити «життєздатність» української армії – кажучи військовою мовою.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини очікує, що постачання основних бойових танків Leopard 2 в Україну спільно з європейськими партнерами відбудеться швидко.

Раніше в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1

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