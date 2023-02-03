Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2 A6.

Про це повідомляє посольстві Німеччини в Україні.

“Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2 A6. Крім навчання українських екіпажів силами Бундесверу, пакет також включає логістику, боєприпаси та технічне обслуговування”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Leopard 2 А6 – один з найсучасніших бойових танків у світі. Основне його озброєння – 120-міліметрова гладкоствольна гармата, що може вражати цілі на відстані до 5 000 метрів. Після короткої підготовки основний бойовий танк Leopard 2 може пересуватися у воді глибиною до чотирьох метрів. За допомогою системи управління вогнем у башті навідник може вражати цілі як під час руху, так і на місці. Leopard 2 має головний оптичний приціл з лазерним далекоміром і тепловізором. Це робить його повністю придатним для ведення нічних боїв.

Танк Leopard був прийнятий на озброєння Бундесверу в 1965 році – і став першою одиницею техніки, яка отримала назву тварини. Оригінальний мотив: назва має нагадувати про силу, якою володіє власник зброї. Той, хто називає його на ім'я, викликає його смертоносну силу. Комбінації букв і цифр не можуть цього зробити. Крім того, образні назви набагато легше запам'ятовуються.

Фото: посольство Німеччини в Україні

Нагадаємо, Берлін розмірковує над передачею Україні десятків танків Leopard 1 з промислових складів. Офіційний дозвіл ще не був наданий.

Як повідомлялось раніше, Німеччина хоче викупити у Катару 15 установок Gepard і боєприпаси до них для передачі Україні. Установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами, але в Україні залишилося до них лише близько 30 тисяч снарядів.