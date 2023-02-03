Росія обстріляла Покровськ забороненими касетними осколково-фугасними снарядами

Під вогонь окупантів потрапили територія парку та житловий масив.

Російські військові 3 лютого обстріляли Покровськ забороненими касетними осколково-фугасними снарядами. Обстріл вівся з ракетних систем вогню "Ураган".

Під вогонь окупантів потрапили територія парку та житловий масив, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"В результаті близько 40 вибухів пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарських споруд. Також зазнали руйнувань лінії електропередач, цивільний автотранспорт та інші об’єкти. На даний час на місцях влучань працює слідчо-оперативна група", – йдеться у повідомленні.

Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни. Про поранених у повідомленні не йдеться, але, судячи з фото, є ушкодження житлових будинків.

Фото: Офіс генпрокурора

Покровськ – місто Донецької області, де до повномасштабного вторгнення проживало близько 60 000 людей.