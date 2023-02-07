Справедлива компенсація за зруйноване житло

Усі українці, житло яких постраждало під час воєнних дій, гарантовано отримають компенсацію. Законопроєкт № 7198, авторства нашої команди, покликаний врегулювати цей процес максимально ефективно. Невдовзі Верховна Рада розгляне законопроєкт в другому читанні. У фокусі нашого підходу — швидке відновлення, гнучкі рішення, максимальна зручність для громадян, прозорість усіх процесів. Нижче наведено відповіді на ключові питання, які можуть виникнути в отримувача компенсації.

Фото: EPA/UPG

Хто має право на компенсацію?

Компенсація надається не залежно від того, чи ваше житло частково пошкоджене, чи повністю знищене, та на всі категорії житла — квартири, інші житлові приміщення в будинку, приватні житлові, садові та дачні будинки. Якщо ви інвестували в будівництво нового житла і в ньому були зведені несучі та зовнішні конструкції, ви також маєте право на компенсацію.

Законопроєкт окреслює максимально широке коло громадян, що можуть отримати компенсації — це власники житла, інвестори в будівництво, члени кооперативів, які викупили житло, замовники будівництва приватних будинків, а також спадкоємці вищезазначених осіб.

Як подати заяву?

Законопроєкт передбачає низку різноманітних способів лишити заявку, для того, щоб забезпечити зручність для всіх категорій постраждалих громадян. Для більшості найпростіше податися в електронному вигляді через сервіс «Дія». Окрім цього, наразі є можливість лишити заявку через ЦНАП або нотаріуса, а додатково передбачено — через органи соціального захисту населення, зокрема і спеціальні виїзні пункти. Наразі вже 324 тис. українців здійснили цей крок, і більшість із них саме через «Дію».

Якщо ви є власником та маєте відповідні документи, що це підтверджують, процес подачі є максимально зрозумілим та зручним. Але для того, щоб захистити права всіх постраждалих та допомогти їм отримати справедливу компенсацію, передбачено особливий порядок дій у таких випадках як втрата документів, подання заяви спадкоємцями тощо.

Як відновити втрачені документи на житло?

Коли йдеться про знищене ворогом житло, на жаль, є очевидним, що і фізичні документи на підтвердження права власності часто будуть втраченими. У такому випадку заяву на компенсацію все одно можна подати. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації зобов’язана допомогти вам. Це їхнє, а не ваше завдання — витребувати необхідні документи та встановити юридичні факти у розпорядників цієї інформації. Отже, одна з ключових функцій Комісії полягає саме у встановленні законного права на пошкоджені квартиру чи будинок.

Чи можуть спадкоємці подавати заяву на компенсацію?

Так, законопроєктом передбачено, що спадкоємці набувачів компенсації, мають право на отримання компенсації. Окрім того, подати заявку законні спадкоємці зможуть навіть до отримання права на спадщину. Адже серед власників зруйнованого житла є загиблі на окупованих територіях, зниклі безвісті особи. У таких випадках оформлення спадщини є юридично складним та тривалим процесом, і тут наше завдання — максимально спростити отримання компенсації. Звісно, після отримання свідоцтва на спадщину, його необхідно обов’язково подати окремо.

Чи можна податися лише одному співвласнику?

Так. Заяву на компенсацію за зруйнований будинок чи квартиру, що перебуває в спільній власності, може подавати навіть один його співвласник. Заповнюючи форму, необхідно вказати інформацію про всіх співвласників — заява автоматично буде вважатися поданою усіма. Кожен співвласник претендує на свою частку компенсації. Це значно полегшить процес подання, особливо з огляду на те, що найчастіше йдеться про членів однієї сім’ї. Якщо хтось зі співвласників матиме заперечення, то законопроєкт передбачає механізм оскарження.

Коли можна подаватися на компенсацію?

Подавати заяву можна під час воєнного стану на тій чи іншій території та протягом року після його завершення на цій території. Компенсації будуть розповсюджуватися і на житло, пошкоджене після завершення воєнного стану, якщо руйнування пов’язані із воєнними діями або їх наслідками, наприклад, детонацією ворожих замінувань. Відповідно, подавати заявки на компенсації в таких випадках можна буде по завершенню основного терміну.

У якій формі можна отримати компенсацію?

Усе залежить від серйозності пошкоджень та типу житла — квартира чи приватний будинок. Якщо житло частково пошкоджене, то його ремонтом займається місцева влада й це вже відбувається в регіонах. Якщо житло повністю зруйноване, і не підлягає відновленню, то тут є два варіанти.

Якщо ви власник знищеної квартири, то отримаєте житловий сертифікат — документ на придбання житла визначеної вартості. Оскільки окрему квартиру відбудувати неможливо, такий підхід залишає найбільше простору для дій. Житловий сертифікат можна обміняти на житло, представлене на ринку нерухомості України.

Власники знищених приватних будинків можуть обрати між двома альтернативами — грошова компенсація для будівництва нового будинку або житловий сертифікат. Громадянин сам обирає, який варіант йому підходить краще, адже для когось можливо та доцільно відбудувати будинок на власній земельній ділянці, а для інших це може бути неможливо або небезпечно в умовах війни. Якщо йдеться про будівництво нового приватного будинку на місці старого, то кошти спрямовують на окремо створений рахунок громадянина зі спеціальним режимом використання — ці кошти можливо буде витратити виключно на потреби будівництва.

Які переваги житлового сертифікату?

Житлові сертифікати — максимально гнучкий інструмент, який дасть змогу врахувати потреби всіх його користувачів. Фактично, завдяки цьому документу можна придбати будь-яке житло на ринку нерухомості. Як і під час звичайної купівлі, людина сама обирає регіон України (окрім окупованих та в зоні бойових дій), може придбати як готове житло, так і інвестувати в нове будівництво, обрати дорожче житло і власним коштом покрити різницю, або використати кілька сертифікатів різних власників для придбання одного об’єкта.

У планах — зручне використання житлового сертифікату через сервіс «Дія». Вартість житлового сертифікату має бути співставною з вартістю знищеного житла.

Як розраховується розмір компенсацій?

Спосіб розрахунку дуже простий і прозорий, що мінімізує корупційні ризики. Формула застосовується окремо для кожного житлового об’єкта — площа знищеного житла громадянина множиться на вартість 1 квадратного метру. Визначає вартість 1 метру площі Кабінет міністрів згідно з окремою методикою, тож такий розрахунок буде просто перевірити.

Як формуватиметься черга на компенсацію?

У кожній громаді буде окрема черга на компенсацію. Першочергово житло надаватиметься багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та учасникам бойових дій.

Хто прийматиме рішення про компенсацію?

Передбачено створення Комісії з розгляду питань компенсації в кожній постраждалій громаді. Вони розглядають заяви, верифікують інформацію, організовують проведення експертизи пошкодженого житла та на підставі цього надають висновки щодо компенсації.

Кожна комісія має складатися з принаймні 5 членів. До її складу можуть залучатися представники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, представники міжнародних організацій та інші. Термін розгляду заяви становить не більше 30 календарних днів.

Фінальне рішення про надання компенсації має бути затверджено виконавчим органом ради, військової або військово-цивільної адміністрації населеного пункту. Рішення Комісії можна оскаржити — для цього необхідно звернутися до суду або Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Для забезпечення компенсацій у державному бюджеті на 2023 рік передбачено окремий Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Наразі напрацьовуються різноманітні способи залучення коштів до Фонду. Зокрема, виключно на потреби відновлення житла уряд планує спрямувати кошти країни-агресора, що були арештовані та отримані з реалізації конфіскованого майна. Сподіваюся, що народні депутати підтримають законопроєкт № 7198 і механізми забезпечення громадян справедливими компенсаціями запрацюють на повну.