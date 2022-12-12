Прозоре місто. 7 маленьких і 1 велика революція будівельної реформи

Усі ми скоро залишимося без житла. Обвали будинків стануть повсякденним явищем. Будівельну сферу охопить тотальна корупція. І все це через один-єдиний документ – законопроєкт 5655, за який скоро має голосувати Верховна Рада.

Фото: нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Останніми тижнями вам точно потрапляли в очі подібні тексти. Складається враження, що законопроєкт 5655 страшніший за російські ракети. Та чи правда це?

Законопроєкт дійсно становить загрозу. Для чиновників, які «рішають питання» в будівельній сфері. Для деяких забудовників, які отримують якимось чином отримують дозволи на будівництво, якого б не мало би бути через порушення. Для функціонерів профільних обʼєднань, яких закон позбавляє монополії на проведення навчання з підвищення кваліфікації членів.

За приблизними оцінками, усі вони заробляють на оборудках і схемах в будівельній галузі біля $10 млрд на рік. Звідси й агресивна кампанія в ЗМІ та соцмережах проти законопроєкту 5655. Корупціонери бояться прозорості, як вампіри – світла. А саме прозорість містобудування – головна мета реформи.

Прозорість була лейтмотивом усіх реформ останніх трьох років. І Україна дійсно стала прозорішою. Депутати перестали бути недоторканими «божествами». Землю можна купувати офіційно, а не за тіньовими схемами. Проросійські політичні сили нарешті названі своїми іменами та заборонені.

Кожна з цих великих реформ стикалася з шаленим спротивом. Згадаймо лише 3128 правок до земельного законодавства, які депутати змушені були розглядати майже три місяці – та ще й в масках через пандемію коронавірусу. Так само нелегко відбувається й реформа містобудування.

Що саме ми змінюємо?

Непідкупна цифра. Смартфон не бере хабарів – цей принцип вже діє в багатьох випадках взаємодії українця з державою. Уся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва. Система виявила порушення – отримання дозвільних документів автоматично блокується. І ніяких тобі «порєшать вопрос»!

Будувати по-англійськи. Монополія – це у більшості випадків погано. Особливо якщо це монополія на контроль та дозвіл. Тому законопроєкт 5655 пропонує перейти на змішану систем архітектурно-будівельного контролю. Саме так це працює у Великій Британії: будівництво можуть контролювати як державні органи, так і приватні структури. І саме для зменшення корупційних ризиків суб’єкт містобудування має право вибору контролюючого органу – місцева адміністрація або приватний інспектор. У свою чергу, приватні структури контролю будуть самі знаходитися під контролем – і нести кримінальну відповідальність, якщо «випадково» пропускатимуть порушення.

Вирішимо на місці. Сьогодні обурення місцевих мешканців незаконними забудовами тоне в нескінченних судових процесах. 5655 дасть змогу місцевій владі припиняти свавілля горе-забудовників навіть без рішення суду. Більше того: закон зобов’яже місцеву владу здійснювати контроль над забудовою – знову ж таки, через електронну систему.

Архітекторів – на світло. У туристичних путівниках ми читаємо про будівлі Городецького, Беретті, Растреллі. А ось архітектори «будинків-монстрів» зі зрозумілих причин намагаються залишатися в тіні. Після прийняття законопроєкту 5655 ім’я архітектора кожного будинку можна буде побачити в електронному реєстрі. Країна має знати, де – творіння Нормана Фостера, а де – жахіття умовного Івана Безталанька. І робити відповідні висновки.

Захистити історію. Нарешті буде запроваджено реальний механізм проти знищення історичної спадщини. Електронна система автоматично заблокує видачу дозволів на будівництво, якщо забудовник зазіхне на пам’ятку архітектури.

Бачити майбутнє. «Публічний модуль» аналітики електронних реєстрів – взагалі дуже цікава й революційна річ. Кожен бажаючий зможе побачити в електронній системі, які проєкти заплановані на його вулиці чи в його районі.

Безпрецедентна підтримка. Торгово-промислова палата України, Всеукраїнська асоціація громад, Українська Рада бізнесу, Всеукраїнська Аграрна Рада, Асоціація рієлторів України, Ліга страхових організацій України, Національна асоціація дорожників України – це далеко не повний перелік об’єднань, які офіційно підтримали законопроєкт 5655. Це дуже велике представництво: одна лише Торгово-промислова палата налічує 7550 членів. І дуже велика сила в порівнянні з купкою корупціонерів, які документ не підтримують.

Нарешті – про головну революцію. Після Великої перемоги на Україну чекатиме Велика відбудова. Ми прекрасно розуміємо: у нашої понівеченої війною країни не вистачить власних коштів на такий масштабний проєкт.

Вихід – кошти міжнародних партнерів або заморожені на Заході російські активи, виділення яких залежить від тих самих міжнародних партнерів.

І тут виникає «момент істини». Містобудівна сфера в Україні завжди була простором для корупції. Якщо вона такою й залишиться – грошей на відбудову ми не отримаємо.

І навпаки: прозоре містобудування дасть нам не лише гроші, а й сучасні будівельні технології, сучасну архітектуру, сучасний підхід до урбаністики. В цьому випадку ми остаточно попрощаємося з радянським минулим, і нова Україна не стане копією старої.