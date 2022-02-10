Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
ГоловнаБлогиБлог Олени Шуляк

Є-програма, що перемогла мафію

Нещодавно на одному з будівельних форумів зі сцени спитала гостей: хто вірив в те, що отримати погодження на будівництво можна буде в електронному вигляді, у декілька кліків та за мінімум часу? Руки підняло всього декілька людей з сотень. В принципі, нічого неочікуваного: всі, хто хоч раз мав спільну справу з ДАБІ, ніколи б не повірили, що на ринку можна працювати без корупції та подвійних стандартів. Вчора ж, під час виступу на Diia Summit про е-систему знали всі, як і вітали інші десятки електронних послуг в Україні. Наша країна змінюється невідворотно. І як це історично переверне нашу будівельну галузь – розповідаю.

Фото: Олександр Ратушняк

Перш ніж розповісти про те, як ми зламали наміри на подальші прибутки тисячам корупціонерам по всій країні, згадаємо 2019-й, коли Верховна рада підтримала наш законопроект про запровадження Єдиної державної електронної системи у містобудуванні. До парламенту я працювала в сфері містобудування по сторону бізнесу та експертів, тому не з чуток знала, як Державна інспекція з архітектури заробляє на учасниках ринку, а також як “плодить” нечесних забудовників, продаючи їм документи та дозволи на будь-який смак. Тому ще до політичної діяльності ми з експертами-однодумцями розробили дуже сміливий цифровий законопроект, який би мав поставити крапку в цій історії. Зокрема, ми прописали алгоритм роботи електронної системи, що міститиме всі послуги, які на той час надавала лише ДАБІ. У перші дні роботи парламенту, коли більшість колег тільки знайомилася з регламентом Верховної Ради, я вже реєструвала цей законопроект. А так як наш президентсько-партійний курс від початку мав курс на діджиталізацію – позитивне рішення по цій ініціативі не забарилося і Мінцифра взялася за справу. Це, до слова, був перший “продукт Дії”: велика гордість нашої команди та Міністерства цифрової трансформації.

На сьогодні зайшовши в “Дію” у розділ е-системи ви отримаєте 15 послуг, які надають як ринку, так громадянам. За час роботи системи, кількість користувачів перетнула позначку в 1 мільйон. Мова про отримання дозволів на початок будівництва та багато іншого. Тобто, якщо раніше для того, щоб почати будівництво треба було зібрати майже 10 кілограмів паперів і зловити “щасливі години” прийому в ДАБІ, то зараз достатньо зайти в систему і просто внести всі необхідні дані. Такий підхід не просто береже нерви, час та кошти, а й всерйоз змінює будівельну сферу. Бо ж якщо ти хочеш будувати в пам’ятній зоні, чи на березі Дніпра, де зведення об’єктів не передбачене, тобі не допоможе ні хабар, ні кум, ні статус.

Правильно казав президент: комп’ютер хабара не бере. На відміну від людей. Коли наша електронна система в будівництві готувалася до старту роботи, Мінцифра відкрила старі реєстри ДАБІ, щоб отримати необхідну інформацію. Тоді ж ми стали свідками вже легендарних записів “не відправляти!!!”, які були написані працівниками інспекції прямо в екселівських файлах з даними, як знак про чергову незаконну оборудку. Коли будівельна мафія усвідомила невідворотність процесу, то стала нападати на е-систему: запустивши перші послуги в “Дії”, атаки траплялися чи не щодня. Втім, недооцінювати наших ІТ-шників було недалекоглядно: Мінцифра швидко рятувала ситуацію.

На сьогодні я без будь-яких пересторог можу сказати: будівельна сфера України буде повністю цифровізована і вміщатиметься в нашій електронній системі, що об’єднає в собі всі реєстри. Публічні, прозорі й автоматизовані процеси у ній стануть еталонним правилом роботи для інших галузей. Серед цілей: щоб всі дозвільні документи на будівництво оформлювалися виключно через систему. Щоб місцева влада позбавилася дозвільних функцій і ,нарешті, отримала справжню контрольну за забудовами з порушеннями. Чому це ціль, а не мрія (як це було раніше)? Бо всі ці норми запрацюють після остаточного ухвалення законопроєкту №5655, який впроваджує реформу містобудівної діяльності. За цей документ парламент має голосувати вже цієї весни. Тому є підстави заявляти, що ми нарешті забудемо про “будинки-монстри”, про знищення архітектурних пам’яток та про скандали з ошуканими інвесторами житла. Звісно, реформа комплексна і передбачає ще контроль, нагляд та відповідальність. Та те, що її основа це діджиталізація – беззаперечний факт.

Паралельно маємо повторити цей успішний досвід комплексної цифрової трансформації й в інших сферах – на митниці, в податковій, в соціальній сфері тощо. Впевнена, на наступному Diia Summit ми презентуємо результати й цих нових цифрових реформ. А щоб не бути голослівною, повертаємося до дії!

Олена Шуляк Олена Шуляк , Голова партії «Слуга Народу»
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Другие записи блога:
Читайте також