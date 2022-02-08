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У "Дії" запускають опитування – "інструмент електронної демократії"

У додатку вже зʼявились перші запитання. 

У "Дії" запускають опитування – "інструмент електронної демократії"
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

У "Дії" запускається послуга опитування. Це перший машстабний інструмент електронної демократії для українців, повідомив президент Володимир Зеленський на відкритті Дія Саміту.

"Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення, для держави – можливість швидко дізнатись думку людей з будь-яких питань в режимі реального часу і реальних цифр. А для всіх нас – це фактично старт цифрового народовладдя", – зазначив він.

Першим запитання є про те, яка послуга "Дії" є найбільш корисною: зміна місця реєстрації, довідка про несудимість, належний користувач чи опитування. 

Друге питання стосується того, як назвати програму безкоштовної роздачі смартфонів усім вакцинованим українцям старше 60 років.

Опитування вже доступні в додатку. 

Нагадаємо, президент сьогодні також повідомив про нову програму єСмартфон, що передбачає виділення смартфонів із пільговим тарифом усім вакцинованим громадянам старше 60 років. Програма охопить близько 8,5 млн людей. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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