Резніков: найбільш реалістичним сценарієм є спроба дестабілізації в Україні з боку РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков найбільш реалістичним сценарієм розвитку подій на тлі загострення ситуації на кордоні з РФ вважає спробу дестабілізації всередині України. Міністр наголосив, що у Кремлі мріють про те, що їх в Україні зустрічатимуть з квітами. Такого при відкритій масштабній агресії не буде.

Про це Резніков заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Захопити адміністративні будівлі, скористатися проросійськи, прорадянськи налаштованим населенням, як це сталося у 2014 році, використовуючи "зелених чоловічків" - уже неможливо. А ось спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів чи якихось ще незадоволених економічною політикою чи чогось такого, на кшталт людей, незадоволених політичним устроєм та спроба змінити політичний устрій, політичну владу в Україні – ось такі сценарії я розглядаю як абсолютно ймовірні", – зазначив міністр оборони.

Міністр наголосив, що українцям треба готуватися до такого сценарію, аби не дати дестабілізувати країну.

Резніков розповів, що нещодавно відбулися навчання Національної гвардії, поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наступного тижня в Херсонській області заплановані маневри зі звільнення умовно захоплених адміністративних будівель або підрозділів силових структур.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька.