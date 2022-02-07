Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
Крах чорногорського реваншу
Крах чорногорського реваншу
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
ГоловнаПолітика

Столтенберг подякував Ердогану за підтримку України

Президент Туреччини минулого тижня відвідав Київ задля пошуку політичного рішення російсько-української кризи.

Столтенберг подякував Ердогану за підтримку України
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 7 лютого, провів перемовини з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Очільник Північно-Атлантичного Альянсу подякував турецькому лідеру за його внесок у пошук політичного розв’язку російсько-української кризи.

Про це Столтенберг повідомив у твіттері.

"Поспілкувався із президентом Ердоганом, щоб обговорити нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї. Я подякував йому за активну підтримку та особисту участь у пошуку політичного рішення та привітав рішучу практичну підтримку України з боку Туреччини. НАТО залишається готовим до діалогу", – написав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що блок залишається готовим до діалогу.

Нагадаємо, 3 лютого президент Туреччини відвідав Україну. Під час візиту Ердоган наголосив на готовності організувати зустріч Зеленського та Путіна на своїй території. Володимир Зеленський підтвердив, що готовий задля встановлення миру до розмов у всіх форматах. 

Торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб "залагодити розбіжності". 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також