Столтенберг подякував Ердогану за підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 7 лютого, провів перемовини з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Очільник Північно-Атлантичного Альянсу подякував турецькому лідеру за його внесок у пошук політичного розв’язку російсько-української кризи.

Про це Столтенберг повідомив у твіттері.

"Поспілкувався із президентом Ердоганом, щоб обговорити нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї. Я подякував йому за активну підтримку та особисту участь у пошуку політичного рішення та привітав рішучу практичну підтримку України з боку Туреччини. НАТО залишається готовим до діалогу", – написав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що блок залишається готовим до діалогу.

Нагадаємо, 3 лютого президент Туреччини відвідав Україну. Під час візиту Ердоган наголосив на готовності організувати зустріч Зеленського та Путіна на своїй території. Володимир Зеленський підтвердив, що готовий задля встановлення миру до розмов у всіх форматах.

Торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб "залагодити розбіжності".