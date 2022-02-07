Обсяг військової допомоги Україні перетнув позначку в 1,5 млрд доларів, – Кулеба

Вага доставленої до України оборонної зброї та військового обладнання від партнерів перевищує тисячу тонн.

Про це очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив на брифінгу 7 лютого.

Він зазначив, що Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг “за цей тиждень та місяці перетнув позначку в 1,5 млрд доларів”.

“Ми перебуваємо на постійному зв’язку з партнерами і продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України”, – зазначив він.

Кулеба підкреслив, що рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення, посилюючи позицію України за столом переговорів.

“Зараз ключова тема світової політики – не допустити чергову хвилю війни Росії проти України. І це не перебільшення, світові лідери говорять про це, міністри говорять про це, працює наша мережева дипломатія”, – додав міністр.

Нагадаємо, першу партію військової допомоги від Польщі буде доставлено в Україну цього тижня, повідомив очільник польського уряду Матеуш Моравецький.

6 лютого посольство Сполучених Штатів повідомило про чергове, 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України, доставили 80 тисяч тонн зброї.