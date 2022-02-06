Шольц перед поїздкою до США застеріг Росію від вторгнення в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед поїздкою в США застеріг Росію від вторгнення в Україну і пригрозив наслідками. За його словами, зустріч з президентом США Джо Байденом має стати сигналом для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesschau.de.

"Тісна координація між європейськими партнерами і США дуже важлива. Мета - направити Кремлю єдиний сигнал про те, що порушення суверенітету і територіальної цілісності України матиме серйозні наслідки для Росії. Політичні, економічні та геостратегічні", - сказав Шольц.

Раніше повідомлялося, що Байден зустрінеться з Шольцем 7 лютого, лідери США та Німеччини обговорять ситуацію навколо України та співпрацю у боротьбі з пандемією коронавірусу.

На 14 лютого запланований візит Шольца в Україну. У нього буде зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 7-8 лютого перебуватиме з візитом в Україні. Очільниця зовнішньополітичного відомства матиме зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою.

Взаємодія України та Німеччини на тлі стягнення Росією військ до України має певні складнощі, зокрема через те, що ФРН заборонила передачу Україні озброєння. Натомість країна пообіцяла надіслати шоломи для військових та мобільний шпиталь.

6 лютого міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт на тлі повідомлень про зростання кількості російських військ біля кордонів України підтвердила відмову постачати зброю українським військовим.