Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Росія планує ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України, – Financial Times
Росія планує ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України, – Financial Times
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП
У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП
ГоловнаПолітика

Шольц, Макрон і Дуда 8 лютого обговорять загрозу російського вторгнення в Україну

Відбудеться засідання Веймарського трикутника.

Шольц, Макрон і Дуда 8 лютого обговорять загрозу російського вторгнення в Україну
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда наступного тижня відправиться у Берлін, щоб взяти участь у засіданні Веймарського трикутника. Це переговори лідерів Польщі, Німеччини та Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами глави кабінету президента Польщі, переговори Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Анджея Дуди відбудуться вдень або ввечері вівторка, 8 лютого. На порядку денному будуть питання безпеки в Центральній та Східній Європі.

Напередодні глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч заявляв, що головою темою переговорів у Веймарському трикутнику стане загроза вторгнення Росії в Україну.

"І Франція, і Німеччина, і Польща проводять різного роду заходи (щодо ситуації довкола України - ред.)... У кожної з цих країн є свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн слід обмінятися цими контактами. Думаю, це також буде можливість для президента Дуди прозвітувати про свої переговори в Пекіні", - сказав Кумоч.

5 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію навколо України.

Макрон планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 7 лютого та з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

Цього тижня Макрон і Путін уже тричі говорили телефоном. Під час останньої бесіди, ввечері 3 лютого, вони обговорили Україну та "гарантії безпеки" для РФ.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також