Шольц, Макрон і Дуда 8 лютого обговорять загрозу російського вторгнення в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда наступного тижня відправиться у Берлін, щоб взяти участь у засіданні Веймарського трикутника. Це переговори лідерів Польщі, Німеччини та Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами глави кабінету президента Польщі, переговори Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Анджея Дуди відбудуться вдень або ввечері вівторка, 8 лютого. На порядку денному будуть питання безпеки в Центральній та Східній Європі.

Напередодні глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч заявляв, що головою темою переговорів у Веймарському трикутнику стане загроза вторгнення Росії в Україну.

"І Франція, і Німеччина, і Польща проводять різного роду заходи (щодо ситуації довкола України - ред.)... У кожної з цих країн є свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн слід обмінятися цими контактами. Думаю, це також буде можливість для президента Дуди прозвітувати про свої переговори в Пекіні", - сказав Кумоч.

5 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію навколо України.

Макрон планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 7 лютого та з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

Цього тижня Макрон і Путін уже тричі говорили телефоном. Під час останньої бесіди, ввечері 3 лютого, вони обговорили Україну та "гарантії безпеки" для РФ.