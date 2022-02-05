Столтенберг обговорив з Макроном ситуацію навколо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію навколо України.

Про це він повідомив у себе в Twitter.

"Добре поговорили з президентом Франції Еммануелем Макроном про нарощування Росією військової могутності в Україні та навколо неї. Я високо оцінюю його особисту відданість подвійному підходу НАТО: стримування/захист та діалог. Єдність НАТО має ключове значення у цей критичний момент", - написав Столтенберг.

Good to speak to President @EmmanuelMacron on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. I commend his personal commitment to #NATO’s dual-track approach of deterrence/defence & dialogue. #NATO unity is key at this critical moment. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 5, 2022

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 7 лютого та президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

Цього тижня Макрон і Путін уже тричі говорили телефоном. Під час останньої бесіди, ввечері 3 лютого, вони обговорили Україну та "гарантії безпеки" для РФ.

Перед розмовою з президентом Росії Макрон мав телефонні перемовини з президентом України. За їхніми результатами Володимир Зеленський повідомив, що йшлося про подальші спільні кроки для підтримки стійкості України, протидію безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах "нормандського формату".