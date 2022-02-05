Можливі будь-які санкції для того, щоб змусити Росію відступити, - віцеканцлер Німеччини

Водночас заступник Шольца не сказав, про які санкції йдеться.

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що у разі порушення Росією територіальної цілісності України можливе застосування будь-яких санкцій.

Про це Хабек сказав у суботу, 5 лютого, в інтерв'ю медіагрупі Funke, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Можливі будь-які санкції, які придатні для того, щоб змусити Росію відступити", – сказав Хабек.

При цьому він зазначив, що немає сенсу відкрито обговорювати окремі можливі санкції проти Росії.

Нагадаємо, що як заявила 3 лютого спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, американський Конгрес готовий запровадити нові "сильні" обмеження як щодо Росії, так і щодо президента РФ Володимира Путіна в разі російського вторгнення до України.

4 лютого прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед іншого сторони обговорили безпекову ситуацію навколо України і домовились продовжити роботу над санкціями щодо Росії.

4 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Співрозмовники узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії.