Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Студенти Могилянки прийшли під Кабмін з вимогою відставки міністра освіти Шкарлета (оновлено)
Студенти Могилянки прийшли під Кабмін з вимогою відставки міністра освіти Шкарлета (оновлено)
ГоловнаПолітика

Можливі будь-які санкції для того, щоб змусити Росію відступити, - віцеканцлер Німеччини

Водночас заступник Шольца не сказав, про які санкції йдеться.

Можливі будь-які санкції для того, щоб змусити Росію відступити, - віцеканцлер Німеччини
Фото: EPA/UPG

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що у разі порушення Росією територіальної цілісності України можливе застосування будь-яких санкцій.

Про це Хабек сказав у суботу, 5 лютого, в інтерв'ю медіагрупі Funke, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Можливі будь-які санкції, які придатні для того, щоб змусити Росію відступити", – сказав Хабек.

При цьому він зазначив, що немає сенсу відкрито обговорювати окремі можливі санкції проти Росії.

Нагадаємо, що як заявила 3 лютого спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, американський Конгрес готовий запровадити нові "сильні" обмеження як щодо Росії, так і щодо президента РФ Володимира Путіна в разі російського вторгнення до України.

4 лютого прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед іншого сторони обговорили безпекову ситуацію навколо України і домовились продовжити роботу над санкціями щодо Росії.

4 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Співрозмовники узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також