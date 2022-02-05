Bloomberg помилково написав, що Росія вторглася в Україну. Потім видання вибачилося

Американська агенція Bloomberg о 16-й годині за місцевим часом у Сполучених Штатах Америки (23:00 за Києвом) випадково опублікувала повідомлення про те, що Росія вторглася в Україну. Виявивши помилку, агенція зняла повідомлення і вибачилася.

"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв і заголовок "Росія вторгається в Україну" був необережно розміщений на нашому вебсайті. Ми глибоко сумуємо через помилку. Заголовок був видалений і ми розслідуємо причину (його появи - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 3 лютого низка американських ЗМІ написали, що Росія збирається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну – використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що США передали Україні інформацію про підготовку Росією провокації з таким відео іще до публікації в ЗМІ.

4 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що концентрація російських військ на навчаннях у Білорусі є недостатньою для широкомасштабного вторгнення на територію України.