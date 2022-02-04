Зеленський згоден на зустріч із Путіним у Туреччині, – Офіс президента

Україна вже кілька разів відповідала згодою на пропозиції Ердогана.

Президент України Володимир Зеленський згоден на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним на території Туреччини і підтвердив це вчора на перемовинах із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це в коментарі "Суспільному" зазначив речник президента Сергій Никифоров.

"Туреччина вже кілька разів пропонувала бути посередником на зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, і Україна вже кілька разів відповідала, що ми згодні на будь-який формат зустрічей, який би дав конкретні результати", – зазначив він.

Поки що нема жодної інформації, що Путін погодиться зустрітися із президентом України в Туреччині.

Під час зустрічі з Зеленським 3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував виступити у ролі посередника між РФ та Україною. Пізніше він також підкреслив важливість зустрічі з Путіним в Анкарі, яка запланована після повернення російського президента з Пекіна.

Нагадаємо, учора на спільному брифінгу Ердоган підтвердив, що Туреччина готова провести зустріч президентів РФ та України на своїй території. Зеленський тоді ж підтвердив, що згоден на перевомини в будь-якому форматі заради досягнення миру.

Сьогодні речник Кремля Пєсков сказав, що Москва не відкидає можливості зустрічі Зеленського із Путіним у Туреччині, але розуміння щодо цього нема.

Ердоган пропонував Туреччину як майданчик для перемовин Росії та України кілька разів. Він також зазначав, що може бути посередником між президентами. Росія на це говорила, що такий формат неприйнятний, бо вона "не сторона конфілкту".

Путін і Ердоган найближчим часом матимуть двосторонні перемовини в Туреччині. Глава РФ полетить в Анкару після візиту до Пекіна.