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"Стратегія залякування з боку Москви не діє. Цей раунд Росія програла", – Кулеба

"Документи, які Україна підписала з Туреччиною, не підписуються на порозі війни чи дестабілізації".

"Стратегія залякування з боку Москви не діє. Цей раунд Росія програла", – Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Рівень підтримки України міжнародними партнерами свідчить про те, що обрана Кремлем стратегія залякування не діє. 

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки тижня, що минає.

Очільник МЗС запевнив, що, попри високі ризики, ситуацію вдається тримати стабільною і контрольованою, а Київ сьогодні став напрямом номер один у світовій міжнародній політиці.

Підбиваючи підсумки візиту в Україну президента Туреччини Реджепа Ердогана, Кулеба наголосив на важливості укладених міждержавних угод та посередницької ролі Туреччини між Росією та Україною.

"Документи, які Україна підписала з Туреччиною, не підписуються на порозі війни чи дестабілізації. Укладення цих угод – ще одне свідчення, що попри всі страшилки та погрози Україна сьогодні міцно стоїть на ногах та впевнено розвивається, а партнери вірять в Україну. Отже, стратегія залякування з боку Москви не діє. Цей раунд Росія програла", – заявив голова українського МЗС.

За словами Кулеби, дипломатична позиція України сьогодні найсильніша з 2014 року. 

Він зазначив, що дуже важливо зараз не дати розхитати ситуацію із середини, і закликав співвітчизників вірити в Україну.

Нагадаємо, цього тижня Україну відвідали прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі. Кожен із візитів міжнародних партнерів супроводжувався конкретною безпековою чи фінансовою допомогою.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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