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Єрмак повідомив, що підхопив коронавірус, однак продовжує працювати

Голова ОП пообіцяв зробити все можливе, щоб якнайшвидше "стати на ноги".

Єрмак повідомив, що підхопив коронавірус, однак продовжує працювати
Фото: пресслужба президента

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на ковід. Попри це, високопосадовець продовжує працювати "не зупиняючись".

"Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись", – написав Єрмак у фейсбуці.

Голова ОП зазначив, що наступний тиждень буде дуже важливим.

"Тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", – пообіцяв Андрій Єрмак.

Нагадаємо, на початку листопада 2020 року Єрмак уже хворів на ковід. Разом із президентом Володимиром Зеленським голову Офісу президента було ушпиталено до "Феофанії". Тоді в ОП пояснили, що у лікарні "кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією".

Тодішня речниця президента Юлія Мендель розповідала, що "обоє активні і мають легкі симптоми хвороби". Президент та керівник його Офісу проводили з "Феофанії" наради. Перебуваючи в лікарні, президент Зеленський спілкувався з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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