Будинок у Кропивницькому, де стався вибух, доручено якнайшвидше відновити, – ОП

Сьогодні має бути висновок, коли можна почати роботи.

Керівництву Кіровоградської області доручено якнайшвидше розпочати роботи із відновлення багатоповерхового будинку у Кропивницькому, де напередодні стався вибух побутового газу, а після нього зайнялася пожежа.

«Зранку працюю в Кропивницькому, щоб люди, які постраждали від вибуху побутового газу, отримали допомогу в максимально стислі строки. Ситуація на контролі у президента Володимира Зеленського, очільнику області доручено якнайшвидше розпочати відновлювати будинок. Сьогодні до 15.00 години мають бути попередні висновки щодо того, коли можна розпочати роботи», – повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на зараз відомо, що під час вибуху загинув чоловік, троє людей травмувалися, з них двоє дітей 8 та 13 років. Третій травмований – працівник аварійної газової служби, який працював у цьому будинку. Обох дітей привезли у відділення реанімації дитячої обласної лікарні. У першої, 13-річної дівчини, 20% опіків тіла, вона перебуває у свідомості. Стан другої (8-річної) важчий, у неї 30% опіків, є опіки обличчя, шиї, спини, рук та ніг.

«Я переглянув, в якому стані будинок та поспілкувався з його мешканцями, люди бояться залишиться без даху над головою. Цього не станеться. Міська та обласна влада працюють разом, фінансуватиметься відновлення з резервного фонду міст та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету», – інформує Кирило Тимошенко.

«Я також поспілкувався з родиною загиблого під час вибуху, мої щирі співчуття рідним та близьким. Найважливіше - допомогти дітям, які перебувають в лікарні. Зранку ми забезпечили, щоб до Кропивницького прибули два фахівця з дитячих опіків з Дніпра, які консультують місцевих лікарів», – додав він.

Заступник керівника Офісу президента запевнив, що всіх постраждалих вже розселили, а біля будинку працюють пункти обігріву. Також відкрите кримінальне провадження, розпочинає роботу комісія Нафтогазу, яка має встановити причини вибуху.