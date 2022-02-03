У Дніпрі будують перший у місті ЦНАП

У Дніпрі цього року завершать будівництво першого у місті Центру надання адміністративних послуг та соціальних сервісів. Його створюють за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». ЦНАП облаштовують у колишній будівлі Індустріального райвиконкому, повідомляє голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

«Працюємо над тим, аби мешканці області могли отримувати державні сервіси поряд із домом. Зокрема, вдосконалюємо та розширюємо мережу ЦНАПів. Потужний осередок адміністративних і соціальних послуг створюємо у Дніпрі на Слобожанському проспекті. У розпалі – реконструкція будівлі під майбутній open space», - зазначив Резніченко.

Внутрішні роботи та оздоблення фасаду майбутнього ЦНАПу уже на завершальній стадії. У будівлі замінили покрівлю та встановили енергозберігаючі вікна. Вже готові системи опалення, вентиляції, кондиціонування. Підрядники кажуть, що залишилося змонтувати стелю, пофарбувати стіни, укласти плитку, а ще – встановити ліфти, один з яких буде передбачений для відвідувачів з інвалідністю.

ЦНАП стане найбільшим осередком з надання державних послуг у Дніпрі. Там можна буде оформити кілька сотень різноманітних сервісів.

За словами координатора програми «Велике будівництво», заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, реалізація програми дала можливість створити по всій Україні близько 200 тисяч нових робочих місць.