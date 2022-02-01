ДБР спростувало чутки про самогубство нацгвардійця, який розстріляв товаришів по службі

Артемій Рябчук перебуває під вартою, "його життю і здоров’ю нічого не загрожує".

Державне бюро розслідувань спростувало чутки про самогубство Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі.

Пресслужба ДБР повідомляє, що ця інформація повністю не відповідає дійсності.

"Підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує", – сказано в заяві.

У ДБР запевнили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі і притягнути винних до відповідальності.

Також у Бюро закликали журналістів послуговуватися офіційною інформацією та не поширювати фейки.

Нагадаємо, солдатові-строковику Національної гвардії 20-річному Артемію Рябчуку оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: умисне вбивство (ст. 115), дезертирство (ст. 408) і викрадення та привласнення зброї і боєприпасів (ст. 410). У ніч на 27 січня він з автомата розстріляв караул, після чого втік зі зброєю. Серед загиблих – четверо військових і цивільна жінка. Поранено ще пʼятьох людей.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу зателефонувати в поліцію і повідомити його місце перебування.

Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї.

Після трагедії на "Південмаші" командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.

Учора ДБР прийшло з обшуками в частину, де служив Артемій Рябчук.

Кіровський райсуд Дніпра призначив Рябчуку запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи застави. Комісія має встановити, чи є він осудним. Також проводиться перевірка даних, що Рябчука цькували у військовій частині.