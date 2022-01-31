Фото: Олександр Рудоманов

Пʼятий президент України, народний депутат "Європейської солідарності" Петро Порошенко прибув за викликорм на допит до Державного бюро розслідувань у якості підозрюваного в справі про державну зраду та фінансування "ДНР" і "ЛНР". Політик відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Допит було заплановано на 11 годину. Перед початком Порошенко виступив перед прихильниками, які прийшли підтримати його.

"Я не збираюся брати участь в цьому шоу, давати будь-які покази", – заявив він.

Після виступу Порошенко зайшов у приміщення ДБР. Його колегу по фракції Володимира Вʼятровича пропускати відмовились.

Об 11:17 Порошенко вже вийшов із будівлі. Слідство відмовилось допитати свідків, на допиті яких наполягає Порошенко та його адвокати.

Порошенко заявив, що відмовляється "брати участь у політичних шоу".

"Я зобовʼязаний зʼявлятися за запрошенням на слідчі дії, що я робив, роблю і буду робити. Я відмовляюся брати участь у політичних шоу. Я не здивуюся, що пʼять камер у кожного співробітника, що воно (відео. – Ред.) буде роздано всім журналістам", – заявив політик, після чого пішов від будівлі Державного бюро розслідувань.

У пресслужбі ДБР заявили, що Петро Порошенко відмовився від дачі показів слідчому та відмовився підписувати протокол, що документально зафіксовано.

Про наступну дату виклику буде повідомлено додатково.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Це вже другий виклик політика до ДБР в цій справі. Допит планували на 24 січня, але Порошенко, за даними Бюро, "задля створення видимості виконання покладених судом на нього обов’язків підозрюваний з’явився до ДБР, однак невдовзі покинув приміщення не дочекавшись слідчого. При цьому його команда встигла зняти відео, що їх ніби в ДБР ніхто не чекав, хоча адвокатам було достеменно відомо, що слідчий підійде до них за декілька хвилин".

Нагадаємо, за версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесмену Сергію Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам.

Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Порошенку в цій справі обрали особисте зобовʼязання з вимогою здати закордонні паспорти. Апеляцію мали розглянути в минулу пʼятницю, але Печерський райсуд не передав матеріали справи до Київського апеляційного, тож засідання перенесли.