ДБР викликало Порошенка на допит на 31 січня

Державне бюро розслідувань викликало пʼятого президента, народного депутата "Європейської солідарності" Петра Порошенка для проведення допиту в якості підозрюваного у "вугільній справі" на 31 січня.

На політика очікують об 11 годині, повідомили в пресслужбі ДБР.

Бюро також зазначило, що Порошенко передав у Державну міграційну службу свої чотири паспорти для виїзду за кордон і дипломатичний паспорт 24 січня, хоча суд зобовʼязав його до цього 19 числа.

"Крім того, на 16.00 цього ж дня (24 січня – Ред.) Петра Порошенка викликали до слідчого ДБР для проведення допиту в якості підозрюваного. Задля створення видимості виконання покладених судом на нього обов’язків підозрюваний з’явився до ДБР, однак невдовзі покинув приміщення не дочекавшись слідчого. При цьому його команда встигла зняти відео, що їх ніби в ДБР ніхто не чекав, хоча адвокатам було достеменно відомо, що слідчий підійде до них за декілька хвилин", – стверджують у ДБР.

Крім вимоги здати паспорти, Печерський райсуд поклав на Порошенка обовʼязок прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

На рішення суду про запобіжний захід у вигляді особиствого зобовʼязання апеляцію подали і сторона обвинувачення, і сторона захисту. Адвокати просять не обирати будь-який запобіжний захід і кажуть, що вимога здати паспорти перешкоджає зовнішньополітичній діяльності народного депутата. Сторона обвинувачення вимагає утримання під вартою із альтернативою застави в 1 млрд гривень. Розгляд оскаржень призначено на 11 годину 28 січня.

Нагадаємо, що утримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд восени просили для ще одного підозрюваного в цій справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.

Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесмену Сергію Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам.

Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.