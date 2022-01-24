Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
МЗС Великобританії заявило, що Росія хоче “поставити” президентом України Євгена Мураєва
МЗС Великобританії заявило, що Росія хоче “поставити” президентом України Євгена Мураєва
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Росія обурена розвитком української мови в Україні
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим
Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим
ГоловнаПраво

Суд наклав арешт на 200-річну садибу в Києві, на місці якої планують збудувати ТРЦ

Попри охоронний статус, садибі Дмитрієва загрожує демонтаж.

Північний апеляційний господарський суд наклав арешт на садибу Дмитрієва на вулиці Хорива, 2, у Києві. 200-річній будівлі з охоронним статусом загрожує демонтаж через плани одного із забудовників спорудити на місці садиби торгово-розважальний центр.

Садиба Дмитрієва
Фото: Прокуратура міста Києва
Садиба Дмитрієва

Про рішення суду повідомив журналіст Михайло Погребиський.

"Судова колегія на чолі із суддею Майданевичем задовольнила клопотання прокуратури про забезпечення позову ("арешт") в судовій справі по пам'ятці архітектури на Хорива, 2. Тобто заборонила вчиняти будь-які дії з історичною будівлею до остаточного рішення в судовій справі по суті, що унеможливлює продаж чи руйнування будівлі - принаймні тимчасово", – написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, 19 листопада 2021 року столична прокуратура відсудила у комерційної структури садибу Дмитрієва, розташовану в Подільському районі. Господарський суд скасував незаконну реєстрацію за комерційною структурою права власності на 8 будівель по вул. Хорива, три з яких є памʼятками історії та архітектури місцевого значення.

Садиба Дмитрієва
Фото: Мапа Реновації
Садиба Дмитрієва

Садиба Дмитрієва складається із 5 будівель, що були зведені в 1830-1910 роках. Один із будинків є спорудою доби класицизму. Власник будівель, ПП "Конвалія-Нерухомість", судився за виключення споруд з Реєстру памʼяток. За даними "Мапи Реновації", на місці історичної памʼятки хотіли збудувати торговий центр. 

Ділянку і збудовані на ній споруди в 1800-1900 роках встигли змінити кілької власників, іменем одного з яких – воронезького міщанина Дмитрієва – умовно і називають комплекс. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також