Північний апеляційний господарський суд наклав арешт на садибу Дмитрієва на вулиці Хорива, 2, у Києві. 200-річній будівлі з охоронним статусом загрожує демонтаж через плани одного із забудовників спорудити на місці садиби торгово-розважальний центр.

Фото: Прокуратура міста Києва Садиба Дмитрієва

Про рішення суду повідомив журналіст Михайло Погребиський.

"Судова колегія на чолі із суддею Майданевичем задовольнила клопотання прокуратури про забезпечення позову ("арешт") в судовій справі по пам'ятці архітектури на Хорива, 2. Тобто заборонила вчиняти будь-які дії з історичною будівлею до остаточного рішення в судовій справі по суті, що унеможливлює продаж чи руйнування будівлі - принаймні тимчасово", – написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, 19 листопада 2021 року столична прокуратура відсудила у комерційної структури садибу Дмитрієва, розташовану в Подільському районі. Господарський суд скасував незаконну реєстрацію за комерційною структурою права власності на 8 будівель по вул. Хорива, три з яких є памʼятками історії та архітектури місцевого значення.

Фото: Мапа Реновації Садиба Дмитрієва

Садиба Дмитрієва складається із 5 будівель, що були зведені в 1830-1910 роках. Один із будинків є спорудою доби класицизму. Власник будівель, ПП "Конвалія-Нерухомість", судився за виключення споруд з Реєстру памʼяток. За даними "Мапи Реновації", на місці історичної памʼятки хотіли збудувати торговий центр.

Ділянку і збудовані на ній споруди в 1800-1900 роках встигли змінити кілької власників, іменем одного з яких – воронезького міщанина Дмитрієва – умовно і називають комплекс.