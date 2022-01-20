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В Україні у злочинах проти журналістів підозрюють 64 осіб

До суду направлено 38 обвинувальних актів.

В Україні у злочинах проти журналістів підозрюють 64 осіб
Фото: Depositphotos/shock

Станом на грудень 2021 року в Україні зареєстровано 189 кримінальних проваджень через протиправні дії щодо журналістів.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Із зареєстрованих проваджень більшість розпочаті за фактами перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На другому місці – погроза або насильство щодо журналістів.

При цьому найбільше випадків протиправних дій щодо представників засобів масової інформації зафіксовано у Києві, Одеській, Львівській, Харківській та Київській областях.

Загалом 64-м особам повідомлено про підозру, а до суду вже направлено 38 обвинувальних актів.

“Захист журналістів є одним із напрямків діяльності департаменту захисту інтересів суспільства і держави, а у Головному слідчому управлінні визначені слідчі, які здійснюють контроль за належним розслідуванням розпочатих кримінальних проваджень цієї категорії”, – зазначили у Нацполіції.

Нагадаємо, за 2021 рік у світі було вбито 45 журналістів, а 365 досі перебувають за ґратами.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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