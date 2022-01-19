Фото: ssu.gov.ua

Національна поліція повідомила колишній заступниці міністра соціальної політики про підозру у внесенні фейкових даних про вакцинацію від COVID-19 до системи Helsi.me.

Про це повідомляється на сайтах поліції, СБУ та Київської міської прокуратури.

Слідство вважає, що колишня чиновниця разом з кількома іншими особами брала участь у схемі з підроблення свідоцтв про вакцинацію громадян від COVID-19. За даними низки ЗМІ, зокрема Української правди та УНН, це Олександра Чуркіна, яка працювала в Мінсоці в 2017-2019 роках .

Крім неї, підозру отримали керівниця Київського дитячого діагностичного центру, одна з лікарок цього медичного закладу та колишня радниця заступника голови КМДА.

Дві учасниці групи шукали потенційних клієнтів та приймали від них замовлення, після чого передавали дані про замовників директору закладу охорони здоров’я, яка скеровувала відповідні списки лікарю.

Вартість послуг становила 250 доларів з людини.

Схема діяла понад вісім місяців.

Усім чотирьом повідомили підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ - несанкціоновані дії з інформацією в реєстрах.

Директорці медичної установи, крім того, інкримінували хабарництво (ч. 3 ст. 368 ККУ). Слідство вважає, що вона змушувала лікарів платити "данину" за роботу в закладі. Правоохоронці задокументували вимагання та одержання нею 46 тис. гривень. Після чергової передачі неправомірної вигоди у розмірі 30 тис. грн її затримали.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua