Держспецзв'язку підтвердила версію Microsoft щодо кібератаки на урядові сайти

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила нові подробиці розслідування кібератаки на державні інформаційні ресурси України, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня.

Пресслужба відомства зазначає, що Держспецзв'язку продовжує аналізувати технічні дані, надані постраждалими від дій хакерів органів влади.

"На даний момент використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft для знищення даних, зафіксоване в кількох установах, що стали жертвами атаки. Таким чином, з високою вірогідністю можна стверджувати, що дефейс (заміна відображуваної інформації) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.

Фахівці корпорації Microsoft знайшли на постраждалих українських сайтах так звані програми-шантажисти, які могли активуватися згодом, коли їх приведуть у дію хакери. У Microsoft пообіцяли, що компанія продовжить роботу разом із фахівцями з кібербезпеки, аби визначити джерело походження шкідливого забезпечення та цілі хакерів.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою може стояти група хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що за хакерськими атаками стоїть Росія.