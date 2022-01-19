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Держспецзв'язку підтвердила версію Microsoft щодо кібератаки на урядові сайти

Відомство продовжує аналізувати технічні дані, надані постраждалими від дій хакерів органів влади.

Держспецзв'язку підтвердила версію Microsoft щодо кібератаки на урядові сайти
Фото: Depositphotos/ngampol.photo7380

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила нові подробиці розслідування кібератаки на державні інформаційні ресурси України, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня.

Пресслужба відомства зазначає, що Держспецзв'язку продовжує аналізувати технічні дані, надані постраждалими від дій хакерів органів влади.

"На даний момент використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft для знищення даних, зафіксоване в кількох установах, що стали жертвами атаки. Таким чином, з високою вірогідністю можна стверджувати, що дефейс (заміна відображуваної інформації) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.

Фахівці корпорації Microsoft знайшли на постраждалих українських сайтах так звані програми-шантажисти, які могли активуватися згодом, коли їх приведуть у дію хакери. У Microsoft пообіцяли, що компанія продовжить роботу разом із фахівцями з кібербезпеки, аби визначити джерело походження шкідливого забезпечення та цілі хакерів.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою може стояти група хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що за хакерськими атаками стоїть Росія.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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