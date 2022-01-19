Ситуація на Донбасі не гірша за ту, яка була навесні 2021, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні минулого року.

Про це він заявив виданню "Фокус".

За словами депутата, профільний комітет Верховної Ради регулярно спілкується з Міністром оборони, Генштабом та іншими силовими відомствами, і причин для панічних настроїв у суспільстві немає.

"Загроза з боку є завжди. Але! Пам'ятаєте, була ескалація навесні минулого року? Ситуація станом на сьогодні нічим не гірша за ту, вона приблизно в цьому ж діапазоні. Навіщо нагнітають західні ЗМІ? Складно сказати. Зараз триває великий переговорний процес і ми є на цьому полі, це привід для переговорів, щоб уникнути війни в Європі. Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, ми повинні бути готовими до всього, але не розвивати паніки", - сказав Арахамія.

Він також додав, що вторгнення РФ може не бути, а "економіка - ляже".

"Коли починають вкидати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо, як це вже впливає на економічну ситуацію", - додав Арахамія.

Він також повідомив, що на новому пленарному тижні, який розпочинається з 25 січня, порушуватиметься тема безпеки України на тлі військової загрози з боку Росії. Паралельно відбуватиметься діалог із депутатами-мажоритарниками, які представлені у всіх регіонах України. Також на засіданні фракції "Слуга народу" планують заслухати голову територіальної оборони Юрія Галушкіна.

Нагадаємо, напередодні речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія здатна в будь-який момент розпочати нове вторгнення в Україну.

Державний департамент США припускає, що Росія може використати військові навчання в Білорусі для прикриття і атакувати Україну з півночі. Спільні військові навчання Росії і Білорусі "Союзна рішучість" відбудуться 10-20 лютого, але російські збройні сили та техніка вже почали заїжджати.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що його країна не збирається нападати на Україну.