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У Кремлі сподіваються, що Туреччина "вплине на українців"

Пєсков відреагував на пропозицію Ердогана щодо зустрічі Зеленського і Путіна в Туреччині.

У Кремлі сподіваються, що Туреччина "вплине на українців"
Дмитрий Песков
Фото: inforesist.org

Кремль тільки вітатиме, якщо турецькі партнери зможуть спонукати Україну до виконання мінських домовленостей. Про це заявив у вівторок, 19 січня, речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Так він прокоментував пропозицію Реджепа Ердогана провести переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Анкарі, передає ТАСС.

"Зрозуміло, ми вітаємо зусилля будь-яких країн, які можуть допомогти у врегулюванні ситуації в Україні", – заявив Пєсков, вчергове звинувативши українську владу у недотриманні Мінських угод.

"Якщо наші турецькі партнери можуть вплинути на українців та спонукати їх до виконання раніше взятих домовленостей та зобов'язань, це можна буде лише вітати", – сказав речник Путіна.

Він наголосив, що "головне – вплинути нарешті на Україну", а місце ж проведення "якихось контактів" – другорядне.

Раніше сьогодні офіційний представник турецького президента Ібрагім Калин повідомив, що Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, щоб "залагодити розбіжності" між двома країнами. Він також розповів, що Ердоган "найближчими кількома тижнями вирушить на Україну для переговорів із Зеленським".

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