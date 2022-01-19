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У Німеччині вперше виявили понад 100 тисяч випадків коронавірусу за добу

Омікрон призвів до рекордного спалаху захворюваності.

У Німеччині вперше виявили понад 100 тисяч випадків коронавірусу за добу
Фото: EPA/UPG

У Німеччині на тлі стрімкого поширення омікрону кількість зафіксованих випадків коронавірусу за добу вперше перевищила 100 тисяч.

За інформацією Інституту імені Роберта Коха, за останню добу зафіксовано 112,3 тис. випадків заражень. Це максимальна кількість з початку пандемії.

Рекордні показники фіксують й сусідні із Німеччиною країни, пише "Німецька хвиля". Так, у Франції, за офіційними даними, зареєстровано майже 465 тисяч нових випадків інфікування за добу.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах в ефірі RTL Direkt спрогнозував, що свого піку нинішня хвиля епідемії, ймовірно, досягне в середині лютого.

Фото: twitter.com/PinarAtalay

"У нас попереду - дуже важкі тижні", - казав він раніше в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. Нині хворіють переважно молоді люди, у яких багато контактів. "Залежно від розвитку подій - нестача місць може виникнути не лише у відділеннях інтенсивної терапії, а й у звичайних палатах - існує загроза закриття цілих відділень", - застеріг Лаутербах.

Нагадаємо, що український МОЗ також очікує на пік хвилі омікрону в лютому.

За попередню добу в Україні зафіксували майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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