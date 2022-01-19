"Північний потік - 2" не можна запускати через агресивні дії Росії, - голова МЗС Великобританії

"Європі необхідно знизити свою залежність від російського газу".

Європа має скоротити залежність від російського газу на тлі агресивних дій з боку Росії і не дати реалізувати проект газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

"Гарний розвиток подій. "Північний потік-2" несумісний з агресивними діями Росії. Європі необхідно знизити свою залежність від російського газу", - написала вона у Twitter, коментуючи нещодавні висловлювання влади Німеччини щодо постачання газу з Росії.

Good development. Nordstream II is not compatible with Russia's aggressive actions. Europe needs to reduce its dependence on Russian gas. https://t.co/VE2NorWpLI — Liz Truss (@trussliz) January 18, 2022

Раніше сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що новий уряд ФРН поставить на обговорення питання зупинки газопроводу "Північний потік - 2", якщо Росія почне широкомасштабне вторгнення в Україну.