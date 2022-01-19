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"Північний потік - 2" не можна запускати через агресивні дії Росії, - голова МЗС Великобританії

"Європі необхідно знизити свою залежність від російського газу".

"Північний потік - 2" не можна запускати через агресивні дії Росії, - голова МЗС Великобританії
Елізабет Трасс
Фото: https://twitter.com/trussliz

Європа має скоротити залежність від російського газу на тлі агресивних дій з боку Росії і не дати реалізувати проект газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

"Гарний розвиток подій. "Північний потік-2" несумісний з агресивними діями Росії. Європі необхідно знизити свою залежність від російського газу", - написала вона у Twitter, коментуючи нещодавні висловлювання влади Німеччини щодо постачання газу з Росії.

Раніше сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що новий уряд ФРН поставить на обговорення питання зупинки газопроводу "Північний потік - 2", якщо Росія почне широкомасштабне вторгнення в Україну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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