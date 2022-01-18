Глава МЗС Канади нагадала РФ про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну

Йдеться, зокрема, про дуже суворі скоординовані санкції з боку союзників.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що будь-яке вторгнення Росії в Україну спричинить серйозні наслідки для агресора, зокрема дуже суворі скоординовані санкції союзників.

Про це вона заявила на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми єдині в нашій підтримці України, й будь-яке вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, зокрема дуже суворі скоординовані санкції з боку наших союзників", - сказала Жолі.

Ці теми, за словами Жолі, будуть підніматися під час її переговорів у Парижі і Брюсселі, які вона відвідає після свого візиту в Україну.

"Канада засуджує зосередження російських сил на кордоні з Україною, ми засуджуємо спробу анексії та незаконну окупацію Криму. Є лише один єдиний можливий шлях уперед - Росія повинна здійснити деескалацію і долучитися до змістовного діалогу. Це питання, яке я порушую не лише тут, а й зі своїми партнерами", - наголосила голова МЗС Канади.

Нагадаємо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Блінкен зазначав, що після закінчення переговорів РФ зі Штатами, НАТО та ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками та партнерами.

На думку Білого дому, Росія здатна в будь-який момент розпочати нове вторгнення в Україну.