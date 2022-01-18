​У Львові скасували освячення води через зростання захворюваності на ковід

У Львові через зростання захворюваності на COVID-19 скасували традиційне хрещенське освячення води 19 січня.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"З огляду на зростання динаміки захворюваності на COVID-19 цього року не відбудеться традиційне освячення води, щоб уникнути великого скупчення людей", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що священники різних конфесій освятять воду на площі Ринок уранці 19 січня. Очолить службу єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян.

З 11:00 усі охочі зможуть прийти та набрати освяченої води із резервуару.

"Вже традиційно, на Водохреща багато людей люблять пірнати в ополонку, вірячи, що вода в цей день стає цілющою. Але, зважаючи на те, що зараз температура повітря є досить нестабільною, то крига на озерах і річках не є міцною, і при виході на неї, можна проломитися і піти під воду. Тому закликаємо усіх мешканців Львівської міської територіальної громади подумати про свою безпеку і своє здоров’я, й утриматися від купання в ополонці", - йдеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, за минулу добу у Львівській області зареєстрували 870 нових випадків захворювання на коронавірус, 183 особи госпіталізовано. Водночас щеплення отримали вчора 4 766 людей.

Нагадаємо, в Києві комунальники підготували 15 локацій для безпечного купання під час святкування Водохреща 19 січня.

Раніше ПЦУ зазначила, що купання в ополонці на Водохреща не є "давньою українською традицією", не призводить до духовного очищення і не "очищує" від гріхів.