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Брейвік "відкрив" засідання суду щодо можливості його дочасного звільнення нацистським вітанням

Норвезький убивця не відмовився від своїх злочинних переконань.

Брейвік "відкрив" засідання суду щодо можливості його дочасного звільнення нацистським вітанням
Фото: EPA/UPG

Норвезький суд в вівторок, 18 січня, почав слухання щодо можливості дочасного звільнення 42-річного терориста Андерса Брейвіка, який у 2011 році вбив 77 осіб в Осло та на розташованому неподалік острові Утея.

Як повідомляє Reuters, Брейвік, який відомий тепер як Фьотольф Хансен, прийшов на суд з поголеною головою і одягнути у темний костюм. Першим ділом він склав пальцями жест "ОК", який вважається одним із символів расової переваги, та підняв руку в нацистському вітанні. Подібним чином він поводився й під час попередніх судових засідань, що відбувалися в минулому.

Крім того, Брейвік приніс з собою листівки з написами англійською "Зупиніть ваш геноцид проти наших білих націй" та "Нацистська громадянська війна".

Брейвік отримав за свої злочини лише 21 рік позбавлення волі. Це максимальний строк ув'язнення в Норвегії, але він може бути продовжений на невизначений термін, якщо злочинця визнають загрозою для суспільства.

Терорист отримав право вимагати умовно-дострокове звільнення після перших десяти років свого ув'язнення.

Слухання триватимуть чотири дні у тюремному спортзалі, а рішення очікується, ймовірно, наступного тижня. Якщо Брейвіку відмовлять у звільненні, він зможе подати нове клопотання через рік.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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