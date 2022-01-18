Брейвік "відкрив" засідання суду щодо можливості його дочасного звільнення нацистським вітанням

Норвезький убивця не відмовився від своїх злочинних переконань.

Норвезький суд в вівторок, 18 січня, почав слухання щодо можливості дочасного звільнення 42-річного терориста Андерса Брейвіка, який у 2011 році вбив 77 осіб в Осло та на розташованому неподалік острові Утея.

Як повідомляє Reuters, Брейвік, який відомий тепер як Фьотольф Хансен, прийшов на суд з поголеною головою і одягнути у темний костюм. Першим ділом він склав пальцями жест "ОК", який вважається одним із символів расової переваги, та підняв руку в нацистському вітанні. Подібним чином він поводився й під час попередніх судових засідань, що відбувалися в минулому.

Крім того, Брейвік приніс з собою листівки з написами англійською "Зупиніть ваш геноцид проти наших білих націй" та "Нацистська громадянська війна".

Брейвік отримав за свої злочини лише 21 рік позбавлення волі. Це максимальний строк ув'язнення в Норвегії, але він може бути продовжений на невизначений термін, якщо злочинця визнають загрозою для суспільства.

Терорист отримав право вимагати умовно-дострокове звільнення після перших десяти років свого ув'язнення.

Слухання триватимуть чотири дні у тюремному спортзалі, а рішення очікується, ймовірно, наступного тижня. Якщо Брейвіку відмовлять у звільненні, він зможе подати нове клопотання через рік.