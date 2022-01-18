У США пояснили, чому не хочуть зараз запроваджувати санкції щодо "Північного потоку-2"

Конгрес протидіє газопроводу і розглядає його як довготривалу енергетичну загрозу для Європи.

Сполучені Штати уникають запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", оскільки це позбавить США потенційної зброї проти президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявила американська сенаторка Джин Шахін, яка перебуває в Києві у складі делегації Конгресу США, передає "Укрінформ".

Вона зазначила, що Конгрес протидіє газопроводу і розглядає його як довготривалу енергетичну загрозу для Європи.

"Однак, зараз пріоритет полягає в тому, щоб разом з нашими союзниками рішуче надіслати повідомлення Володимиру Путіну. Ми не хочемо накладати санкції на "Північний потік-2" просто зараз, бо таким чином ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна. Це також створить дистанцію між Сполученими Штатами, Німеччиною та нашими союзниками в Європі в той час, коли ми маємо бути максимально об’єднані", - сказала Шахін.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Минулого тижня законопроєкт республіканського сенатора Теда Круза про нові санкції проти російського газогону "Північний потік-2" не набрав достатньої для ухвалення кількості голосів.