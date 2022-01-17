В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії

Бербок також повідомила про плани провести переговори з енергетичною асоціацією "Українська воднева рада".

Німеччина має намір незабаром відкрити в Україні бюро з водневої дипломатії.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

“Незабаром німецька сторона відкриє бюро водневої дипломатії для реалізації відповідних проєктів”, – сказала вона на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в понеділок, передає Green Deal.

Окрім того, Бербок повідомила про плани провести переговори з енергетичною асоціацією "Українська воднева рада" у межах її візиту до Києва.

У грудні 2021 року про плани відкриття аналогічного бюро у Москві повідомив посол ФРН у Росії Геза Андреас фон Гейр.

Нагадаємо, сьогодні Бербок відвідує Києв. А завтра, 18 січня, вона здійснить візит до Москви, який має на меті з'ясувати, чи готова Росія до деескалації та продовження переговорів у "нормандському форматі".

Анналена Бербок очолила міністерство закордонних справ Німеччини на початку грудня 2021 року. На цій посаді вона змінила Гайко Мааса, який відповідав за зовнішню політику Німеччини раніше.