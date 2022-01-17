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В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії

Бербок також повідомила про плани провести переговори з енергетичною асоціацією "Українська воднева рада".

В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Німеччина має намір незабаром відкрити в Україні бюро з водневої дипломатії.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

“Незабаром німецька сторона відкриє бюро водневої дипломатії для реалізації відповідних проєктів”, – сказала вона на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в понеділок, передає Green Deal.

Окрім того, Бербок повідомила про плани провести переговори з енергетичною асоціацією "Українська воднева рада" у межах її візиту до Києва.

У грудні 2021 року про плани відкриття аналогічного бюро у Москві повідомив посол ФРН у Росії Геза Андреас фон Гейр.

Нагадаємо, сьогодні Бербок відвідує Києв. А завтра, 18 січня, вона здійснить візит до Москви, який має на меті з'ясувати, чи готова Росія до деескалації та продовження переговорів у "нормандському форматі".

Анналена Бербок очолила міністерство закордонних справ Німеччини на початку грудня 2021 року. На цій посаді вона змінила Гайко Мааса, який відповідав за зовнішню політику Німеччини раніше.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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