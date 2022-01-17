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ВВП Китаю виріс на 8,1% - найбільше за десять років

Востаннє більший ріст китайська економіка демонструвала ще у 2011 році.

ВВП Китаю виріс на 8,1% - найбільше за десять років
На набережній Шанхаю
Фото: EPA/UPG

Економіка Китаю у 2021 році продемонструвала значне зростання, незважаючи на продовження пандемії коронавірусу. За даними місцевого статистичного управління, за підсумками року ВВП Китаю збільшився на 8,1% до 114,37 трлн юанів (близько 18 трлн доларів).

Про це повідомило агентство "Сіньхуа".

Цей показник став найкращим за десять років. Востаннє більший ріст ВВП Китай демонстрував ще у 2011 році (9,55%).

У перший рік пандемії китайська економіка збільшилась на 2,2%, а до того темпи росту знаходились в районі 6-7%.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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