ВВП Китаю виріс на 8,1% - найбільше за десять років

Востаннє більший ріст китайська економіка демонструвала ще у 2011 році.

Економіка Китаю у 2021 році продемонструвала значне зростання, незважаючи на продовження пандемії коронавірусу. За даними місцевого статистичного управління, за підсумками року ВВП Китаю збільшився на 8,1% до 114,37 трлн юанів (близько 18 трлн доларів).

Про це повідомило агентство "Сіньхуа".

Цей показник став найкращим за десять років. Востаннє більший ріст ВВП Китай демонстрував ще у 2011 році (9,55%).

У перший рік пандемії китайська економіка збільшилась на 2,2%, а до того темпи росту знаходились в районі 6-7%.