Світовий банк оцінив ріст ВВП України у 2021 році у 3,4% і спрогнозував 3,2% у 2022 році

Світовий банк у вівторок, 11 січня, оприлюднив свіжий огляд "Перспективи світової економіки" (Global Economic Prospects, GEP), у якому ріст ВВП України в 2021 році оцінюється у 3,4%.

Це більше, ніж прогнозує Міністерство економіки. У листопаді відомство повідомило, що зростання ВВП за підсумком 2021 року очікується на рівні 3%, хоча ще у травні прогнозували 4,1%.

Світовий банк очікує, що найближчими роками збільшення ВВП України буде знаходитися на помірному рівні - 3,2% у 2022 році і 3,5% у 2023 році.

Прогноз Світового банку для окремих країн Європи та Центральної Азії (ріст ВВП вказано у відсотках) (різниця у порівнянні з червневим оглядом) 2019 2020 2021e 2022f 2023f 2021e 2022f 2023f Albania 2.1 -4.0 7.2 3.8 3.7 2.8 0.1 0.0 Armenia 7.6 -7.4 6.1 4.8 5.4 2.7 0.5 0.1 Azerbaijan 2.5 -4.3 5.0 3.1 2.7 2.2 -0.8 -0.7 Belarus 1.4 -0.9 1.9 -2.8 2.3 4.1 -4.7 1.1 Bosnia and Herzegovina 2.8 -3.2 4.0 3.0 3.2 1.2 -0.5 -0.5 Bulgaria 3.7 -4.2 3.3 3.8 3.6 0.7 0.5 0.2 Croatia 3.5 -8.1 9.4 5.4 4.4 3.9 -0.8 -1.3 Georgia 5.0 -6.8 10.5 5.5 5.0 4.5 0.5 0.0 Hungary 4.6 -4.7 6.8 5.0 4.3 0.8 0.3 0.0 Kazakhstan 4.5 -2.5 3.5 3.7 4.8 0.3 0.0 0.0 Kosovo 4.8 -5.3 7.1 4.1 4.4 3.1 -0.4 0.3 Kyrgyz Republic 4.6 -8.6 2.3 4.7 4.3 -1.5 0.4 -0.2 Moldova 3.7 -7.0 6.8 3.9 4.4 3.0 0.2 0.6 Montenegro 4.1 -15.3 10.8 5.6 4.8 3.7 1.1 1.3 North Macedonia 3.9 -6.1 4.0 3.7 3.4 0.4 0.2 0.0 Poland 4.7 -2.5 5.1 4.7 3.4 1.3 0.2 -0.5 Romania 4.2 -3.7 6.3 4.3 3.8 0.3 -0.2 -0.1 Russian Federation 2.0 -3.0 4.3 2.4 1.8 1.1 -0.8 -0.5 Serbia 4.3 -0.9 6.0 4.5 4.0 1.0 0.8 0.1 Tajikistan 7.4 4.5 7.0 5.5 4.5 1.7 -0.1 -1.5 Turkey 0.9 1.8 9.5 2.0 3.0 4.5 -2.5 -1.5 Ukraine 3.2 -4.0 3.4 3.2 3.5 -0.4 0.1 0.4 Uzbekistan 5.7 1.7 6.2 5.6 5.8 1.4 0.1 0.0

В огляді зазначається, що напруженість навколо України створює ризики для всього регіону, зокрема зростання у Східній Європі, за його прогнозами, буде найслабшим серед субрегіонів Європи та Центральної Азії, сповільнившись удвічі з 3,1% у 2021 році до 1,4% у 2022 році.

"Мляві перспективи, особливо щодо приватних інвестицій, відображають геополітичну напруженість в Україні, що зберігається, і вплив економічних санкцій на економіку Білорусі, економіка якої, як очікується, скоротиться в 2022 році", – цитує звіт агентство "Інтерфакс-Україна".

"Довгострокові перспективи зростання стримуються млявою динамікою реформ, яка гальмує конкуренцію та розвиток приватного сектору", – додає банк.

Нагадаємо, що економіка України почала відновлюватися від коронакризи у другому кварталі 2021 року, коли ВВП виріс на 5,7% порівняно з аналогічним кварталом 2020 року. Проте вже у третьому кварталі цей показник зменшився до 2,7%.