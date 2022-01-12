Світовий банк оцінив ріст ВВП України у 2021 році у 3,4% і спрогнозував 3,2% у 2022 році

Світовий банк у вівторок, 11 січня, оприлюднив свіжий огляд "Перспективи світової економіки" (Global Economic Prospects, GEP), у якому ріст ВВП України в 2021 році оцінюється у 3,4%.
Це більше, ніж прогнозує Міністерство економіки. У листопаді відомство повідомило, що зростання ВВП за підсумком 2021 року очікується на рівні 3%, хоча ще у травні прогнозували 4,1%.
Світовий банк очікує, що найближчими роками збільшення ВВП України буде знаходитися на помірному рівні - 3,2% у 2022 році і 3,5% у 2023 році.
|Прогноз Світового банку для окремих країн Європи та Центральної Азії
|(ріст ВВП вказано у відсотках)
|(різниця у порівнянні з червневим оглядом)
|2019
|2020
|2021e
|2022f
|2023f
|2021e
|2022f
|2023f
|Albania
|2.1
|-4.0
|7.2
|3.8
|3.7
|2.8
|0.1
|0.0
|Armenia
|7.6
|-7.4
|6.1
|4.8
|5.4
|2.7
|0.5
|0.1
|Azerbaijan
|2.5
|-4.3
|5.0
|3.1
|2.7
|2.2
|-0.8
|-0.7
|Belarus
|1.4
|-0.9
|1.9
|-2.8
|2.3
|4.1
|-4.7
|1.1
|Bosnia and Herzegovina
|2.8
|-3.2
|4.0
|3.0
|3.2
|1.2
|-0.5
|-0.5
|Bulgaria
|3.7
|-4.2
|3.3
|3.8
|3.6
|0.7
|0.5
|0.2
|Croatia
|3.5
|-8.1
|9.4
|5.4
|4.4
|3.9
|-0.8
|-1.3
|Georgia
|5.0
|-6.8
|10.5
|5.5
|5.0
|4.5
|0.5
|0.0
|Hungary
|4.6
|-4.7
|6.8
|5.0
|4.3
|0.8
|0.3
|0.0
|Kazakhstan
|4.5
|-2.5
|3.5
|3.7
|4.8
|0.3
|0.0
|0.0
|Kosovo
|4.8
|-5.3
|7.1
|4.1
|4.4
|3.1
|-0.4
|0.3
|Kyrgyz Republic
|4.6
|-8.6
|2.3
|4.7
|4.3
|-1.5
|0.4
|-0.2
|Moldova
|3.7
|-7.0
|6.8
|3.9
|4.4
|3.0
|0.2
|0.6
|Montenegro
|4.1
|-15.3
|10.8
|5.6
|4.8
|3.7
|1.1
|1.3
|North Macedonia
|3.9
|-6.1
|4.0
|3.7
|3.4
|0.4
|0.2
|0.0
|Poland
|4.7
|-2.5
|5.1
|4.7
|3.4
|1.3
|0.2
|-0.5
|Romania
|4.2
|-3.7
|6.3
|4.3
|3.8
|0.3
|-0.2
|-0.1
|Russian Federation
|2.0
|-3.0
|4.3
|2.4
|1.8
|1.1
|-0.8
|-0.5
|Serbia
|4.3
|-0.9
|6.0
|4.5
|4.0
|1.0
|0.8
|0.1
|Tajikistan
|7.4
|4.5
|7.0
|5.5
|4.5
|1.7
|-0.1
|-1.5
|Turkey
|0.9
|1.8
|9.5
|2.0
|3.0
|4.5
|-2.5
|-1.5
|Ukraine
|3.2
|-4.0
|3.4
|3.2
|3.5
|-0.4
|0.1
|0.4
|Uzbekistan
|5.7
|1.7
|6.2
|5.6
|5.8
|1.4
|0.1
|0.0
В огляді зазначається, що напруженість навколо України створює ризики для всього регіону, зокрема зростання у Східній Європі, за його прогнозами, буде найслабшим серед субрегіонів Європи та Центральної Азії, сповільнившись удвічі з 3,1% у 2021 році до 1,4% у 2022 році.
"Мляві перспективи, особливо щодо приватних інвестицій, відображають геополітичну напруженість в Україні, що зберігається, і вплив економічних санкцій на економіку Білорусі, економіка якої, як очікується, скоротиться в 2022 році", – цитує звіт агентство "Інтерфакс-Україна".
"Довгострокові перспективи зростання стримуються млявою динамікою реформ, яка гальмує конкуренцію та розвиток приватного сектору", – додає банк.
Нагадаємо, що економіка України почала відновлюватися від коронакризи у другому кварталі 2021 року, коли ВВП виріс на 5,7% порівняно з аналогічним кварталом 2020 року. Проте вже у третьому кварталі цей показник зменшився до 2,7%.