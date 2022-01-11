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​НБУ призначив керівника Департаменту закупівель

Новий директор прийшов з "Укрзалізниці".

​НБУ призначив керівника Департаменту закупівель
Фото: bank.gov.ua

Департамент закупівель Національного банку з 11 січня очолив Андрій Телюпа.

На сайті НБУ повідомляється, що він з 2020 року очолював Офіс трансформації закупівель АТ "Укрзалізниця", а перед ти два з половиною роки працював проєктним менеджером в команді підтримки реформ Мінекономіки.

Має більше 18 років досвіду у сфері закупівель у хімічній, автомобільній, харчовій промисловості, у галузі зовнішньоекономічної діяльності та в державному секторі.

"Національному банку вдалося вибудувати прозорий, відкритий та контрольований процес закупівель. Тому своїм головним завданням я вважаю збереження та примноження цих досягнень. Крім того, сподіваюся, що мій досвід та знання дозволять центральному банку ще ефективніше управляти власними закупівлями та водночас принесуть нові ідеї для подальших якісних змін", – заявив Телюпа.

Департамент закупівель, який був створений замість Департаменту закупівель та продажів у 2021 році входить до вертикалі, що підпорядковується першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій.

Нагадаємо, що влітку 2021 року з НБУ звільнились п'ять топкерівників.

Після хвилі звільнень НБУ почав заповнювати вакансії, і восени призначив нових керівників у Департамент фінансової стабільностіДепартамент ліцензування та Департамент фінансового контролінгу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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