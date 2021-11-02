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Колишня в.о. голови ПриватБанку очолила департамент в НБУ

Пахачук має досвід роботи в Ощадбанку, ПриватБанку і Мінфіні.

Колишня в.о. голови ПриватБанку очолила департамент в НБУ
Фото: bank.gov.ua

Національний банк призначив директором Департаменту фінансового контролінгу Галину Пахачук, яка до цього багато років працювала у ПриватБанку, де один час виконувала обов'язки голови правління.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Пахачук має більше 13 років стажу державної служби, зокрема у Міністерстві фінансів України, де очолювала департамент боргової політики.

У 2014-2016 роках Пахачук входила до наглядової ради Ощадбанку, а з кінця 2016 року до серпня 2021 року працювала в ПриватБанку. Вона була членом правління ПриватБанку і, крім того, з другої половини 2017 року до лютого 2018 року виконувала обов’язки голови правління ПриватБанку (після відставки Олександра Шлапака і до призначення Петра Крумханзла).

Департамент фінансового контролінгу НБУ підпорядковується першому заступнику голови Національного банку Катерині Рожковій.

"Сподіваюся, що її значний досвід роботи у фінансовій сфері разом із професіоналізмом команди департаменту матимуть синергетичний ефект та зроблять роботу Національного банку оптимальнішою та ще ефективнішою", – прокоментувала вона призначення Пахачук.

Нагадаємо, що посада директора Департаменту фінансового контролінгу НБУ звільнилась у вересні, коли його керівник Олег Стринжа перейшов в Ощадбанк. Він став одним із п'яти топкерівників НБУ, які звільнились із посад влітку 2021 року.

Після хвилі звільнень НБУ почав призначати заповнювати вакансії, і раніше цієї осені призначив нових керівників у Департамент фінансової стабільності і Департамент ліцензування.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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