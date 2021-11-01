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Бізнес-асоціації заперечили підтримку відставки міністра економіки Любченка

Вони відзначили ефект від детінізації та збільшення надходжень податків без посилення фіскального тиску. 

Бізнес-асоціації заперечили підтримку відставки міністра економіки Любченка
Фото: facebook.com/TaxUkraine

Федерація роботодавців України, Український союз промисловців і підприємців, Торгово-промислова палата України і Рада підприємців при уряді заперечили підтримку ними можливої відставки першого віцепремʼєр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка.

В оприлюдненому на сайті Федерації роботодавців України зверненні йдеться, що "роботодавці та підприємці неодноразово говорили про те, що мають позитивний досвід співпраці з паном Любченком на посаді Голови ДПС, де він показав значно кращі результати, ніж його попередники, та продемонстрував готовність до відкритого та прозорого діалогу з бізнесом".

Бізнес-асоціації та професійні обʼєднання також відзначили ефект від детінізації та збільшення надходжень податків без посилення фіскального тиску. 

"Саме тому минулого року Президія Ради Федерації роботодавців України одноголосно прийняла рішення нагородити пана Олексія відзнакою «Детінізація в дії». На посаді Першого віцепрем’єр-міністра Олексій Любченко також завжди демонстрував відкритість та готовність дослухатися до позиції бізнесу. Безумовно, неможливо все й одразу змінити. Жодному політику чи урядовцю цього не вдавалося за кілька місяців. Але позитивні зміни є і їх не можна не помічати. І ми у своїй точці зору послідовні", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сьогодні повідомив, що Любченка можуть відправити у відставку найближчим часом, але заяви від нього поки не надходило. 

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