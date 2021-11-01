Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела

Віцепремʼєр Резніков раніше подав заяву на звільнення з посади.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов може стати віцепремʼєр-міністром. Про це LB.ua повідомили джерела в уряді.

Відповідальні за регіональну політику міністри і раніше мали посади віцепремʼєрів. Це, зокрема, Геннадій Зубко, який очолював тоді ще Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ в другому уряді Арсенія Яценюка і Кабміні Володимира Гройсмана в 2014-2016 роках.

Також з лютого по березень 2020 посаду віцепремʼєр-міністра – міністра розвитку громад і територій займав нинішній голова уряду Денис Шмигаль.

Нині уряд України має таких віцепремʼєрів: Олексій Любченко (Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр економіки України), Ольга Стефанішина (Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України), Михайло Федоров (Віцепрем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України), Олег Уруський (Віцепрем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України) та Олексій Резніков (Віцепрем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України).

Резніков сьогодні подав до Апарату Верховної Ради заяву на звільнення з посади віцепремʼєра-міністра реінтеграції. Він є кандидатом на посаду очільника Міноборони. В разі ухвалення його відставки зʼявиться "вакантне" місце віцепремʼєра, яке і може зайняти Олексій Чернишов.

Також заяву на звільнення подав ще один віцепремʼєр – Уруський. Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає зміни ще одного міністра з приставкою "віце" – Олексія Любченка.

Наявність віцепремʼєр-міністрів встановлена статтею 114 Конституції України і передбачає одного першого віцепремʼєра і решту "звичайних".