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Представник "Слуги народу" Козир виграв вибори до Ради в Херсонській області

Колишній шахтар на "ліфті" виїхав до парламенту.

Представник "Слуги народу" Козир виграв вибори до Ради в Херсонській області
Фото: khoda.gov.ua

Колишній голова Херсонської ОДА Сергій Козир виграв вибори до Верховної Ради в окрузі №184 у Херсонській області.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Козир отримав 65% голосів виборців за результатами підрахунку 91,48% протоколів. Його найближчий суперник - Ігор Йосипенко від "Європейської солідарності" - отримав менше 15% голосів.

Нагадаємо, вибори в окрузі №184 (Херсонська область) відбулися через дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря Колихаєва. Він пішов із Ради у зв'язку з обранням міським головою Херсона.

Сергій Козир виконував обов'язки голови Херсонської ОДА з грудня 2020 року, коли попередній керівник області Юрій Гусєв отримав посаду генерального директора "Укроборонпрома". У березні 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Козира повноцінним головою ОДА, але уже 26 жовтня звільнив його.

Козир - уродженець Донецька. Закінчив Донецький національний технічний університет.

Після університету до 2019 року працював на різних посадах на шахтах (від гірничного майстра до директора), після чого потрапив до Херсонської ОДА нібито через програму "Ліфт".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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