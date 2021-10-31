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На виборах мера Харкова проводять три екзит-поли

Людей опитують на виході з виборчих дільниць після голосування.

На виборах мера Харкова проводять три екзит-поли
Архівне фото
Фото: narianmar.bezformata.ru

Сьогодні, 31 жовтня у Харкові відбувлися позачергові вибори мера  - дільниці відкрилися о 8:00. Наразі в місті проходять три екзит-поли.

Про це повідомляє "KHARKIV Today".

За правилами, під час екзит-полу людей можна опитувати на виході з виборчих дільниць після голосування.

Центр "Соціальний моніторинг" проводить екзит-пол "Харків-2021" на випадково вибраних 100 дільницях. Респондентам ставлять такі питання: за кого кандидатів проголосували? за кого ви проголосуєте, якщо буде другий тур? вік та соціальний статус.

У центрі повідомили, що планують опитати від 12 тисяч до 20 тисяч чоловік, залежно від явки виборців. За інформацією "Соцмоніторингу", це дозволить спрогнозувати результат виборів з точністю +/-1,3% для лідерів.

Також проводить екзит-пол консорціум "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" і Харківська соціологічна мережа. Їхні представники обіцяють "закрити" 70 виборчих дільниць і також планують надати дані про результати голосування 31 жовтня

Представники столичної компанії SocioStream опитуватимуть харків'ян на 75 дільницях.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові відбуваються позачергові вибори мера Харкова. У бюлетені значаться 10 кандидатів:

  1. Віктор Величков, самовисуванець, 64 роки, пенсіонер.
  2. Михайло Добкін, самовисуванець, 51 рік, радник.
  3. Дмитро Маринін, самовисуванець, 54 роки, аспірант.
  4. Аліна Мустафаєва, самовисуванка, 28 років, директор ТОВ "Екокар".
  5. Констянтин Немічев, самовисуванець, 25 років, голова харківського Нацкорпусу.
  6. Володимир Плетньов, Партія Шарія, 60 років, підприємець.
  7. Сергій Ряполов, самовисуванець, 30 років, безробітний.
  8. Олександр Скорик, партія "Європейська Солідарність", 46 років, директор МК "М'ясний".
  9. Ігор Терехов, "Блок Кернеса — Успішний Харків", 54 роки, секретар Харківської міськради.
  10. Денис Ярославський, самовисуванець, 39 років, юрист.

25 жовтня Сергій Ряполов заявив, що припиняє вести кампанію, але його прізвище все одно є у бюлетені. Передвиборчих програм кандидатів немає на дільницях, це не передбачено Виборчим кодексом.

Станом на 15:00 поліція Харківщини зареєструвала 32 повідомлення про порушення виборчого законодавства під час голосування.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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