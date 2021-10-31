На виборах мера Харкова проводять три екзит-поли

Сьогодні, 31 жовтня у Харкові відбувлися позачергові вибори мера - дільниці відкрилися о 8:00. Наразі в місті проходять три екзит-поли.
Про це повідомляє "KHARKIV Today".
За правилами, під час екзит-полу людей можна опитувати на виході з виборчих дільниць після голосування.
Центр "Соціальний моніторинг" проводить екзит-пол "Харків-2021" на випадково вибраних 100 дільницях. Респондентам ставлять такі питання: за кого кандидатів проголосували? за кого ви проголосуєте, якщо буде другий тур? вік та соціальний статус.
У центрі повідомили, що планують опитати від 12 тисяч до 20 тисяч чоловік, залежно від явки виборців. За інформацією "Соцмоніторингу", це дозволить спрогнозувати результат виборів з точністю +/-1,3% для лідерів.
Також проводить екзит-пол консорціум "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" і Харківська соціологічна мережа. Їхні представники обіцяють "закрити" 70 виборчих дільниць і також планують надати дані про результати голосування 31 жовтня
Представники столичної компанії SocioStream опитуватимуть харків'ян на 75 дільницях.
Нагадаємо, сьогодні в Харкові відбуваються позачергові вибори мера Харкова. У бюлетені значаться 10 кандидатів:
- Віктор Величков, самовисуванець, 64 роки, пенсіонер.
- Михайло Добкін, самовисуванець, 51 рік, радник.
- Дмитро Маринін, самовисуванець, 54 роки, аспірант.
- Аліна Мустафаєва, самовисуванка, 28 років, директор ТОВ "Екокар".
- Констянтин Немічев, самовисуванець, 25 років, голова харківського Нацкорпусу.
- Володимир Плетньов, Партія Шарія, 60 років, підприємець.
- Сергій Ряполов, самовисуванець, 30 років, безробітний.
- Олександр Скорик, партія "Європейська Солідарність", 46 років, директор МК "М'ясний".
- Ігор Терехов, "Блок Кернеса — Успішний Харків", 54 роки, секретар Харківської міськради.
- Денис Ярославський, самовисуванець, 39 років, юрист.
25 жовтня Сергій Ряполов заявив, що припиняє вести кампанію, але його прізвище все одно є у бюлетені. Передвиборчих програм кандидатів немає на дільницях, це не передбачено Виборчим кодексом.
Станом на 15:00 поліція Харківщини зареєструвала 32 повідомлення про порушення виборчого законодавства під час голосування.