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На виборчих дільницях Херсонщини бракує скриньок

Спостерігачі фіксують неналежне забезпечення виборчих дільниць.

Фото: oporaua.org

На виборчій дільниці округу №184 (Херсонська область) спостерігачі зафіксували неналежне забезпечення виборчих дільниць та відсутність скриньок.

Про це повідомила громадянська мережа “Опора”.

Так, на дільниці №650121, яка є великою, є одна стаціонарна та одна переносна скринька.

На середній виборчій дільниці № 650294 (600 осіб), є 2 великі і 2 малі скринькі при необхідних 4 великих та 2 малих.

Фото: oporaua.org

На дільниці №650299, яка є середньою, не вистачає двох стаціонарних скриньок.

На середній виборчій дільниці №650296 є три великі скриньки і одна для голосування за місцем перебування.

Крім того, дільниця 650030 розміщена у маленькому приміщенні, де кабінка знаходиться прямо напроти столу дільничної виборчої комісії на відстані близько пів метра.

Мала дільниця
Фото: oporaua.org
Мала дільниця

На дільниці №650614, яка є великою, зафіксовано лише 3 стаціонарні скриньки та 2 переносних.

Зазначимо, кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок – стаціонарних (великих) та переносних (малих).

Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня – не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика – не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок.

Фото: oporaua.org

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, на двох округах стартували довибори до Верховної Ради. Виборці округів 184 (Херсонська область) і 197 (Черкащина) обиратимуть депутатів на заміну Ігоря Колихаєва, який став мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного очільником Черкаської ОДА.

Усі дільниці в 184-му округу працюють.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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