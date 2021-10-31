На виборчій дільниці округу №184 (Херсонська область) спостерігачі зафіксували неналежне забезпечення виборчих дільниць та відсутність скриньок.
Про це повідомила громадянська мережа “Опора”.
Так, на дільниці №650121, яка є великою, є одна стаціонарна та одна переносна скринька.
На середній виборчій дільниці № 650294 (600 осіб), є 2 великі і 2 малі скринькі при необхідних 4 великих та 2 малих.
На дільниці №650299, яка є середньою, не вистачає двох стаціонарних скриньок.
На середній виборчій дільниці №650296 є три великі скриньки і одна для голосування за місцем перебування.
Крім того, дільниця 650030 розміщена у маленькому приміщенні, де кабінка знаходиться прямо напроти столу дільничної виборчої комісії на відстані близько пів метра.
На дільниці №650614, яка є великою, зафіксовано лише 3 стаціонарні скриньки та 2 переносних.
Зазначимо, кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок – стаціонарних (великих) та переносних (малих).
Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня – не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика – не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок.
Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, на двох округах стартували довибори до Верховної Ради. Виборці округів 184 (Херсонська область) і 197 (Черкащина) обиратимуть депутатів на заміну Ігоря Колихаєва, який став мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного очільником Черкаської ОДА.
Усі дільниці в 184-му округу працюють.