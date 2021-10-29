Питання позбавлення Разумкова мандата буде вирішуватись на з’їзді "Слуги народу", - Корнієнко

Рішення буде ухвалюватися "в залежності від подальших голосувань Разумкова за ті чи інші питання".

Рішення про позбавлення ексспікера Верховної ради Дмитра Разумкова депутатського мандата буде ухвалюватися на з’їзді партії "Слуга народу".

Про це в інтерв’ю "Суспільному" заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

За його словами, рішення щодо можливого позбавлення мандата буде ухвалюватися "в залежності від подальших голосувань Разумкова за ті чи інші питання".

"Давид Арахамія таку запропонував непогану, мені здається, конструкцію, що треба подивитися чи буде продовжувати народний депутат позафракційний Дмитро Олександрович Разумков свою діяльність відповідно до програми партії “Слуга народу", - розповів Корнієнко.

Він додав, що Разумков не голосував за низку рішень, передбачених партійною програмою.

"Ми бачимо що Дмитро Олександрович не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, який передбачає підсилення і реформу антикорупційних органів. Воно точно було у наших всіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з’їзд партії, якщо таке питання підніметься. Тому що це ж не компетенція голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з’їзду, тому визначати", - пояснив Корнієнко.

Скільки важливих для партії законопроєктів має проігнорувати у своїх голосуваннях Разумков, щоби партія позбавила його мандату, Корнієнко не відповів.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада звільнила Разумкова з посади спікера Верховної Ради, котру він обіймав майже два роки. На його місце призначили колишнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його фракція навряд чи прийме Разумкова до свого складу після відкликання з посади голови парламенту. За його словами, партія також може розглянути можливість позбавлення Разумкова мандату.

Голова фракції "слуг" Давид Арахамія також розповідав, що політсила визначатиметься щодо позбавлення Разумкова мандата народного депутата.