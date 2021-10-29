Міністр екології пояснив своє рішення звільнитися критикою зі сторони Данілова

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський пояснив своє рішення звільнитися критикою зі сторони секретаря РНБО Олексія Данілова.

Про це він розповів у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"15 жовтня відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому розглядалось питання виконання указів президента з боку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я зробив доповідь: вважаю, що стан виконання указів далеко не найгірший. Проте була також співдоповідь секретаря РНБО Олексія Данілова, і він зауважив, що міністерство невчасно виконує укази президента. Для мене це прозвучало як оцінка роботи", - сказав Абрамовський.

Він підкреслив, що не вважає свою роботу поганою, але не хоче працювати в умовах відсутності довіри.

"РНБО прийняла протокольне рішення про визнання роботи міністерства щодо виконання указів президента неефективною з тим, щоб звернутися до прем’єр-міністра і "розглянути та прийняти необхідні рішення". Я вважаю, що у таких умовах після засідання РНБО я мав прийняти цивілізоване рішення і подати у відставку. Якщо немає довіри та дані, які видає РНБО, відрізняються від тих, що готує міністерство, – на те є якась причина. Щоб не шукати джерело цих причин, правильніше піти з посади. Я не буду оцінювати висновки апарату РНБО", - сказав міністр.

Нагадаємо, що про можливу відставку Абрамовського почали говорити ще у вересні, а 18 жовтня стало відомо, що Амбрамовський написав заяву про звільнення під час засідання фракції "Слуга народу".

Абрамовський був призначений міністром захисту довкілля у червні 2020 року.