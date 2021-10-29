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Міністр екології пояснив своє рішення звільнитися критикою зі сторони Данілова

Абрамовський поскаржився, що йому не довіряють.

Міністр екології пояснив своє рішення звільнитися критикою зі сторони Данілова
Фото: mepr.gov.ua

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський пояснив своє рішення звільнитися критикою зі сторони секретаря РНБО Олексія Данілова.

Про це він розповів у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"15 жовтня відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому розглядалось питання виконання указів президента з боку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я зробив доповідь: вважаю, що стан виконання указів далеко не найгірший. Проте була також співдоповідь секретаря РНБО Олексія Данілова, і він зауважив, що міністерство невчасно виконує укази президента. Для мене це прозвучало як оцінка роботи", - сказав Абрамовський.

Він підкреслив, що не вважає свою роботу поганою, але не хоче працювати в умовах відсутності довіри.

"РНБО прийняла протокольне рішення про визнання роботи міністерства щодо виконання указів президента неефективною з тим, щоб звернутися до прем’єр-міністра і "розглянути та прийняти необхідні рішення". Я вважаю, що у таких умовах після засідання РНБО я мав прийняти цивілізоване рішення і подати у відставку. Якщо немає довіри та дані, які видає РНБО, відрізняються від тих, що готує міністерство, – на те є якась причина. Щоб не шукати джерело цих причин, правильніше піти з посади. Я не буду оцінювати висновки апарату РНБО", - сказав міністр.

Нагадаємо, що про можливу відставку Абрамовського почали говорити ще у вересні, а 18 жовтня стало відомо, що Амбрамовський написав заяву про звільнення під час засідання фракції "Слуга народу".

Абрамовський був призначений міністром захисту довкілля у червні 2020 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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