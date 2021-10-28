Кабмін схвалив Стратегію інтеграції переселенців

Документ передбачає заходи, спрямовані на усунення перешкод для ВПО у реалізації їх основоположних прав.

Кабінет Міністрів України на своєму засідання 28 жовтня схвалив "Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року".

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Ключова мета Стратегії - створення умов для інтеграції ВПО в приймаючих територіальних громадах. Документ передбачає заходи, спрямовані на усунення перешкод для ВПО у реалізації їх основоположних прав, зокрема повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також про створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання", - йдеться у повідомленні.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зауважив, що на сьогодні в Україні налічується більше ніж 1,4 млн ВПО. За його словами, ці люди хочуть відчувати перспективу.

"Перед нами багато завдань, варіанти вирішення яких пропонується цим документом: від створення умов для інтеграції ВПО в приймаючих територіальних громадах; забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг; забезпечення доступу до освіти; створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання і до вирішення елементарних соціальних потреб як то працевлаштування та забезпечення житлом", - наголосив Резніков.

Він додав, що операційний план реалізації Стратегії по суті є переліком конкретних завдань та заходів із зазначенням відповідних результативних показників.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила проєкт "Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

29 вересня Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму.